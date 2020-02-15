“洛阳最美教师”候选人：张豫敏

张豫敏，女，洛阳市第四十六中学音乐老师，高三七班音乐班班主任。是一位既教书又育人，把立德树人作为首要责任的老师。所带班级高中毕业会考全体通过、艺术类高考过关率百分之百，并获得市五四红旗团支部荣誉称号。她被评为河南省学科技术带头人、河南省高中音乐中心组成员、河南省骨干教师、河南省普通话水平测试员。

在教学实践中，所执教的优质课获省、市级奖项，参与的省级课题获得优秀成果一等奖，在国家级刊物上发表论文7篇。2017年、2018年天籁之声艺术社团被评为洛阳市教育局优秀社团。她把美倾心于班级、校园和社会，用爱心、耐心、责任心对待学生，用执着和敬畏对待专业，用忠诚和担当对待教书育人的事业。