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“洛阳最美教师”候选人：张卫国
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 最美教师  来源： 洛阳网综合 2020-08-17 10:46

　　张卫国，男，39岁，本科学历，一级教师，洛阳市洛龙区第六实验学校教师。从教以来一直任教于农村偏远地区一线教学，工作任劳任怨，敢于担当学校的重点难点工作，是一名有十几年工作经验的中学班主任。

　　在疫情期间，他积极参与到疫情防控工作之中，校园全面消杀和秩序维护是他每天必做的事情。德高为师，身正为范，在教师和学生中起到了模范带头作用。工作中积极认真，不断研究教育教学，为教育教学工作打下坚实基础。他先后荣获市级优秀教师、省级优质课奖、市级优质课一等奖、市级体育学科科研优秀成果奖、市级优秀社团辅导教师、市级综合实践活动辅导教师、区级优秀教师、区级师德标兵、区级教学标兵等荣誉。
[ 责任编辑：崔天运]
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