“洛阳最美教师”候选人：许跃辉

许跃辉出生于982年，本科学历，中共党员，2007年起在偃师市实验小学工作，现为五年级语文老师兼班主任，学校骨干教师，优秀教师。

在疫情期间，他拥有自己的“云课堂”，陪孩子们渡过难忘的线上学习时光，故事得到局领导点赞；他利用他的信息技术特长，传授信息技术，将理论与实践结合，提高全体任课教师信息素养，为“停课不停学”保驾护航；在孩子们的身后，他研究传授机器人的丰富知识，点燃孩子们的科技梦想。

优质课3次获得洛阳市一、二等奖，2次荣获偃师市模范教师，先后荣获课改先进个人，师德标兵等荣誉。他辅导的创客机器人社团，学生获奖无数，2019年社团荣获洛阳市中鸣轨迹赛冠军，2020年他当选洛阳市青少年机器人竞赛科学技术协会理事。