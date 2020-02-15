“洛阳最美教师”候选人：李真真

李真真，女， 1981年1月出生，孟津县白鹤镇七里小学教师。1998年参加工作至今，连续多年担任班主任及小学语文教学工作。 工作中，李真真爱岗敬业忠职守，为人师表先垂范；坚守情怀务教学潜心钻研求进取；春风化雨育幼苗，班级管理创佳绩。 2018年4月被评为洛阳市“学术技术带头人”，2018年5月获洛阳市“先进班集体”，2019年4月荣获洛阳市优质课二等奖，2019年4月荣获孟津县优质课一等奖，2019年10月综合实践活动荣获孟津县优秀成果奖，并且多次荣获“孟津县师德标兵”、“孟津县优秀教师”、“孟津县师德标兵”、“孟津县先进个人”、“孟津县文明教师”“孟津县课堂改革优秀教师”、“孟津县阅读行动先进个人”等荣誉称号，辅导的教师在学生多次获市、县级奖励。