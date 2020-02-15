“洛阳最美教师”候选人：李巧梅

李巧梅，58岁，市实验中学高级教师，中共党员。她具有强烈的事业心和责任感，工作勤勤恳恳，任劳任怨。从教36年，一直在教学第一线，工作上的“敬业”，“拼命”“工作狂”是她的同事们对她的一致评价。

在教学中她不断探索，摸索出一条独特的“听、说、读、写、学、练、用”的心法，所教学科学生成绩名列前茅。长期担任班主任工作，几十年如一日，早七点进校，晚七点回家。有一套富有特色的班级管理经验，善于做耐心细致的思想工作。每届学生成绩突出，都有不少优秀学生。她常承担指导学校实习生和青年教师的工作，耐心传授教学经验并多次带领青年教师参加省市级课题研究。

因罹患“自免肝”和“股骨头坏死”，医生要求住院治疗，但她一直坚持每天上完课后再去治疗。从去年起，她不得不架起双拐，但是从未影响教学。年近退休，激情丝毫不减。从没因为个人身体不便请过一次假，缺过一节课，少批一本作业。

先后被评为省级骨干教师、市优秀教师、教育系统优秀党员和业务标兵，国家、省、市级优秀辅导员，多次获省、市级优秀论文一等奖、市级优质课一等奖，所带班曾被评为市级先进班集体。 2003郑州大学出版社出版了她主编的《魔法英语》畅销全国， 2012年大象出版社出版了她主编的《初中英语同步语法详解》深受学生们的欢迎。