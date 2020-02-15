“洛阳最美教师”候选人：叶峰亮

叶峰亮，男，40岁，北京第二实验小学洛阳分校语文教师。

参加工作22年，他从未间断学习。静心成长，逆光中的执着追寻，使他在语文课堂中崭露头角。在一节节公开课的锻造中，他的韧劲迸发出了能量。2015年，2017年，他两次获得全国录像课评比一等奖。2008年，2018年，他两次获得河南省优质课大赛一等奖。 2018年9月，他代表河南省参加全国第三届小学青年教师语文教学展示与观摩活动，获得示范课奖。

辗转行来，他未曾放下心中的豪情与梦想。每一节课的背后，都隐藏着敬畏与勤勉；每一篇文章里面，都蕴藉着思索与执著。他总是永攀高峰，不断找寻着属于自己的新坐标。他先后获得河南省模范教师、省名师、省学术技术带头人、省骨干教师、市优秀名师、市优秀教师等荣誉。