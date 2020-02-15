“洛阳最美教师”候选人：牛琳璐

牛琳璐，女，33岁，本科学历，一级教师，顾县镇第一初级中学九年级英语教师、班主任。她将芬芳年华奉献给了农村教育事业。她勇挑重担，2017-2018学年，担任学困生改革实验班班主任，全班31人，其中15人考入市重点高中—偃高，在当地引起轰动，并被洛阳晚报专题报道；她爱生如子，2019年，成功挽救一名患自闭症、有自杀倾向的孩子。疫情期间，为困难家庭的学生送去手机，购买流量，献出点滴爱心；她教学业务突出，担任偃师市英语名师工作室核心成员，并受教研室委派，到乡镇及市区学校上示范课8次；教学成绩连年位居全镇榜首。近年来，她先后获得洛阳市优秀教师、洛阳市优秀班主任、优质课多次获得洛阳市一等奖、偃师市骨干教师、教坛新秀、课改先进个人。