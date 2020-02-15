“洛阳最美教师”候选人：王腾飞

王腾飞，男，1982年7月出生，嵩县纸房镇人，本科学历，现任嵩县黄庄乡三合小学校长、班主任、教师，从事三合小学三四年级语文、书法工作。
2001年师范毕业后，王老师一直扎根在贫困山区第一线，近20年来，他本着“教书育人，为人师表”的工作态度，本着“不忘初心，稳扎实干”的工作作风，以校为家、恪尽职守、兢兢业业。
工作中，他听从安排、勇于开拓、敢于创新、积极奋进，将工作当成事业，培养了一批批优秀的人才，领导对其赞赏有加；
生活中，他团结同事、平易近人、虚心向上、尊老敬贤，深受师生、群众好评。
多年来，王老师一直是获奖专业户，曾获得“优秀辅导员”“优秀班主任”“优秀班集体”“骨干教师”“县优秀教师”等光荣称号。
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