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“洛阳最美教师”候选人：王立社
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 最美教师  来源： 洛阳网综合 2020-08-17 10:30

　　四十年如一日始终耕耘在教学第一线。致力于激发学生浓厚的学习兴趣，指导学生科学的学习方法，教学业绩优异，多次开创宜阳高考新纪元。

　　担任班主任三十年。所带班级班风正学风浓，德智体美劳全面发展，被评为洛阳市先进班集体。本人多次被评为宜阳县模范班主任。

　　自己动手制作教具，获河南省自制教具优秀成果奖。

　　辅导学生参加全国中学生物理竞赛取得优异成绩。

　　帮助支持青年教师成长，获得洛阳市优秀指导教师称号。

　　连续十年为驻守在当地的铁军和第二炮兵部队的战士们补习高中物理知识。

　　抗击新冠疫情期间：(1)在老家装宽带、买电脑、学习钉钉操作积极开展线上教学。(2)钉钉群教学、微信群辅导，双管齐下，提高教学效果。(3)高三开学后在学生食堂吃饭，在学生宿舍住宿，强化管理效果。
[ 责任编辑：崔天运]
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