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王辰：电商创业助脱贫（最美洛阳人 出彩新时代）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-17 08:45

　　人物简介

　　人物：王辰

　　身份：偃师市府店镇车李村村民

　　最幸福的事：通过电商平台帮助村民卖核桃

　　最期待的事：成立农村合作社，打造车李村的农产品品牌

　　在偃师市府店镇车李村的活动中心里，顺着打包货物时撕扯胶带的刺啦声，准能找到王辰。近日，当记者见到20岁的王辰时，他正在操作间和几个年轻人忙碌着，有人称重，有人分拣，有人装箱。他们身旁，是一筐筐刚从村民家里收购回来的青皮核桃。

　　王辰很年轻，7月初刚从河南经贸职业学院毕业；王辰又很老成，3年电商专业的系统学习和在杭州一家电子商务公司实习的经历，让他开网店仅20多天就帮助村民卖出了3万多斤青皮核桃，收获了助力脱贫的第一桶金。

　　车李村是位于偃师市南部山区的一个小山村，20多年前，村民因地制宜种起了核桃树。如今，核桃树的种植面积有1000多亩，丰收时核桃产量有20多万斤。“村里老年人多，平时大多挎着篮子在路边卖核桃，有时骑着三轮车到镇上卖，可因为核桃产量大又没有合适的销路，很多核桃都烂在了树上。”车李村支部书记郭税锋说。

　　王辰是土生土长的车李村人，家里是建档立卡的贫困户。今年4月，即将大学毕业的王辰萌发了利用专长自主创业、帮助村里销售核桃的想法。于是，他找到村“两委”和驻村扶贫工作队表达心愿并得到支持，村里不仅腾出两间房子作为工作室和操作间，还在其他方面给予配合协助。

　　5月，王辰在淘宝等电商平台开了多家店铺并预售青皮核桃，又发动村里4个同龄人成为“合伙人”，每人出资1万元一起创业。“从7月5日开始陆续发货，不到10天就卖出了3万多斤核桃。”王辰笑着说。

　　看到农产品这么受欢迎，王辰等人又帮着村民卖起了鸭蛋、土鸡蛋等，还开设线下课堂，帮助村里的年轻人开网店。

　　“我在村里和驻村工作队的帮助下完成了大学学业，现在家里的日子也好过了，想用所学知识回报乡亲们。”王辰说，他们计划打造车李村的农产品品牌，将来有条件的话还想成立农村合作社，让村民不出家门就把特色农产品卖到全国各地，助力家乡脱贫。

　　人物心声：一个人挣钱不算有钱，大家富裕了才是真的幸福。希望我们的努力，能够为车李村的乡亲们脱贫致富贡献力量。

　　记者感言：王辰的事迹虽不算轰轰烈烈，却足够令人称赞。他尽己所能助力家乡脱贫，书写了一个新时代大学生的责任与担当。（记者 李岚 通讯员 张政毅）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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