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预计到今年年底，“群众家门口的公积金”服务网点将达到120个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-17 08:33

　　记者从近日召开的市住房公积金管理中心2020年度“金银”合作座谈会上获悉：截至目前，我市已开通97个受托银行公积金业务网点，预计到今年年底，“群众家门口的公积金”服务网点将达到120个。

　　会议通报了上半年各受托银行考核情况，并公布了新修订的《受托银行业务考核办法(试行)》。市住房公积金管理中心相关负责人说，新修订的考核办法进一步明确了中心与各受托银行的权责关系。今后，该中心将不断完善考核评价机制，与各受托银行一起，为缴存职工提供更加优质、便捷、高效的服务。

　　记者从会议上了解到，今年截至7月底，我市归集住房公积金41.06亿元，同比增长10.66%；办理公积金提取31.49亿元，同比增长7.28%；为6392户发放个人住房贷款25.05亿元，同比增长6.91%。

　　该负责人介绍，在“群众家门口的公积金”项目平台建设方面，截至目前，我市已开通97个受托银行公积金业务网点，极大地方便了缴存职工办理公积金业务。今年截至7月底，受托银行网点受理公积金汇缴、提取等业务15800笔，极大减轻了柜面压力。预计到今年年底，“群众家门口的公积金”服务网点将达到120个。（记者 郭飞飞 通讯员 刘彩龙）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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