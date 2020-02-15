洛阳培育引进多层次创新主体 持续实施“双倍增”行动

创新是引领发展的第一动力。没有创新主体，科技创新就是无源之水。

中信重工特种机器人制造智能化工厂

创新是引领发展的第一动力。没有创新主体，科技创新就是无源之水。

进入“十三五”以来，我市以创新龙头企业、高新技术企业、科技型中小企业培育为主攻方向，着力实施创新主体倍增行动，让高素质创新主体成长涌现、高层次创新平台落地发力、高水平创新成果竞相绽放，激发高质量发展“新”动能。

科技资源转化为创新动能，关键在于创新主体。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，培育引进多层次创新主体，激发创新源动力。

洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司高端医疗器械安装调试

培育“尖兵” 创新主体队伍不断扩容

昨日，在位于新安县洛新产业集聚区的洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司，多种高端医疗器械整齐排列展示，产品安装调试有序进行。日前，该企业自主研发生产的DR(数字化医用X射线摄影系统)产品顺利下线，高端医疗器械实现“洛阳造”。

企业，永远是创新的主体。近年，我市着力健全“科技型中小企业—高新技术企业—‘瞪羚’企业—创新龙头企业”的梯度培育机制，鼓励引导更多企业依靠科技创新做强做优，着力培育更多行业“尖兵”。

创新“龙头”动力十足——

创新龙头企业，是一个城市提升创新实力的顶梁柱。为进一步激发企业建设创新龙头企业的内生动力，我市建立了由中车洛阳机车有限公司、洛阳轴研科技股份有限公司等优质企业组成的创新龙头企业培育库，在重大产业关键技术研发等方面给予重点支持。目前，我市已有20家企业跻身省级创新龙头企业行列，占全省总数的1/5。

“中坚力量”活力四射——

产品迈向“高精尖”，离不开产业创新的“中坚力量”——高新技术企业。近年，越来越多的企业纷纷加大科技研发投入力度，争相加入高新技术企业队伍。截至去年年底，我市共有632家企业通过高新技术企业认定，数量居全省第二位。高新技术创新“尖兵”涌现，有力支撑了我市产业结构优化和制造业高质量发展：2019年，全市高新技术产业增加值同比增长16.5%，占规模以上工业增加值的比例达44.9%。

中小企业快速崛起——

科技型中小企业是创新“尖兵”培育的“预备军”。我市着力扶持科技型中小企业发展，规范科技型中小企业管理，推动科技型中小企业自主创新能力建设，持续壮大科技型中小企业集群。目前，全市已有国家科技型中小企业1649家，一批创新能力强、成长速度快、发展潜力大的“科技小巨人”快速崛起，正为高质量发展注入更多新动能。

洛阳创新主体的队伍不断扩容，征战创新版图凯歌空前嘹亮！

特富特电磁科技（洛阳）有限公司电磁元器件产品销往世界500强企业

搭建平台 集聚资源激发奔涌活力

近日，在洛阳LYC轴承有限公司航空精密轴承国家重点实验室，技术人员正利用国内轴承行业先进的仪器开展轴承零件检测试验。

该实验室以航空与重大装备精密轴承为对象，面向我国航空工业和轴承行业当前和未来发展的重大需求，在行业关键技术创新、辐射和推广方面发挥了至关重要的带动作用，取得了一批有代表性的科研成果，助力企业转型升级和制造业高质量发展。

有了高层次的研发平台，企业创新才会如虎添翼。

近年，我市依托“双倍增”行动，鼓励相关单位承担重点实验室等国家级、省级重大创新平台及其分支机构建设任务，研发平台建设的数量和质量持续跃升，汇聚起知识、人才、资本等创新资源，创新活力激流奔涌。

创新力量“聚”起来了——

截至去年年底，全市拥有各类研发平台2300余个。高铁轴承进入产业化、机器人轴承实现应用示范、高效节能多晶硅大规模清洁生产技术实现应用……近年，我市取得的不少重大共性技术突破，均是依托研发平台协同创新结下的科技果实。

创新激情“唤”起来了——

围绕主导产业、支柱产业选择一批创新型骨干企业，在产业联盟构建等方面给予扶持；支持大院大所大企业自建或联合知名高校、科研院所、龙头企业建设新型研发机构；在优势产业领域推进大中型工业企业研发平台全覆盖……在政策红利下，我市企业研发平台建设不断加速，一批“专精特新”创新创业项目落地生根，填补了我市在装备制造、生物医药、高端医疗等领域的空白。

成果转化“顺”起来了——

“洛阳支座”助撑港珠澳大桥，“洛阳球铰”转动“世界第一转体桥”，“洛阳轴承”建功人类探测器首登月背……近年，“洛阳创新”亮点频现，各类研发平台成为科研成果转化为现实生产力的强力“助推器”。

从量的积累，到质的飞跃。一项项业界先进技术和产品，正在河洛大地孕育、成长！

中科院自动化研究所（洛阳）机器人与智能装备创新研究院研发的电力巡检智能机器人

壮大主体 不断激发创新创业活力

不创新不行，创新慢了也不行。《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》提出，培育引进多层次创新主体，持续实施“双倍增”行动，促进创新资源高效配置和综合集成，激发创新源动力。

培育壮大科技型企业。加快创新主体梯度培育，新增一批创新龙头企业和“瞪羚”企业、高新技术企业、科技型中小企业，支持麦斯克等具备条件的企业在科创板上市，加快形成创新型企业集群培育发展体系。

依托大院大所大企业吸引集聚创新资源。落实创新“金十条”政策，优先支持国家、省级重大项目和重大平台建设及要素配置，争取国内外高水平创新平台在洛布局落地，集聚更多优质创新资源。

组建独立法人创新联合体。深化国企与民企资源整合，鼓励引导大院大所大企业和科技型企业剥离优质资产，引入社会资本、科研机构等创新联合体，加快企业孵化和成果转化。

市科技局相关负责人表示，我市将持续发力“双倍增”行动，修订完善创新主体培育政策，构建国家科技型中小企业、高新技术后备企业、高新技术企业、创新龙头企业、“瞪羚”企业、“独角兽”种子企业、“独角兽”企业的政策支持体系，把培育壮大创新主体、打造高水平创新平台作为提升创新能力的重要支撑，汇聚更多高端优质创新资源，不断激发创新创业活力。

创新主体不断壮大，创新资源加速汇聚，河洛大地必将涌现更多转型升级新动能，奏响高质量发展“新”强音！（记者 戚帅华）（本文图片均为资料图片）