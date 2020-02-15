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洛平：以沟域经济托起“全面小康梦”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-17 08:25

　　在宜阳，赵老屯利用种植迷迭香“屯”产业“屯”生态“屯”乡愁；在洛宁，上戈“金果小镇”创新果园托管带动贫困户脱贫致富；在孟津，一个个西瓜、草莓等田园农业综合体让农民挑上“金扁担”……漫步在河洛大地，一沟一产业、一沟一特色的沟域经济，正在让昔日的“穷山沟”变成今天的“金银川”。

　　洛阳地处豫西山区，“五山四岭一分川”的地形地貌，曾经是洛阳农业发展绕不过的陷坑、难补齐的短板。沟域经济，是以山区自然沟域为单元，充分发掘沟域范围内自然景观、历史文化、特色产业等资源，力求实现山区农民致富、城乡统筹发展、生态文明建设的有机统一。从某种意义来看，发展沟域经济，是我们打赢脱贫攻坚战的“切入口”、推动乡村振兴的“催化剂”和城乡融合发展的“新纽带”，可以说是洛阳全面建成小康社会的“金钥匙”。

　　这些年，我市因地制宜、因“沟”制宜，提出“发展山区特色产业，建设豫西沟域经济示范区”重大专项，统筹山、水、林、田、路、村和产业，以新思路破解了“老难题”，让荒山沟打开了“新天地”。

　　不管是以绿色生态打底的黄河神仙湾，还是靠小画笔“画”出脱贫路的嵩县三合村，以及融合民俗文化、旅游业态的倒盏村等，纵观这些发展势头强劲的沟域经济示范区，成功的关键在于找准了特色，把文化、旅游、田园、生态等“嫁接”在一起，实现了农业增效、农民增收、农村增绿，开辟了农业高质量发展的新路子。

　　2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。放眼河洛大地1.52万平方公里的区域版图，占市域总面积86.2%的沟沟坎坎，曾是我们决胜全面小康的最大障碍，可又是浓浓乡愁所在、文化根脉所在、良好生态所在。以沟域经济为抓手，变短板为跳板、化阻点为支点，做好产业、特色、生态、融合的文章，让特色产业替代传统种植，让绿水青山替代荒山荒滩，让特色小镇替代贫困山村，才能真正绘就洛阳版的“富春山居图”。

　　观念不变原地转，观念一变天地宽。沟域经济在洛阳的成功探索，何尝不是一种思想观念之变。跳出沟域看沟域，跳出农业看农业，以沟域经济托起“全面小康梦”，把迟滞农村发展的“沟沟坎坎”填平夯实，把脱贫攻坚往实处领，把乡村振兴战略落到实处，720万洛阳人奔向全面小康的康庄大道，不仅独具特色，而且会越走越宽。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩]
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