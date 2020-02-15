吉利区北陈社区：“村改居”后的幸福生活

6日傍晚，小雨过后，凉风习习。吉利区康乐街道北陈社区居民张恒谦刚下班，手里拎着一袋刚买的新鲜玉米匆匆往家赶。

6日傍晚，小雨过后，凉风习习。吉利区康乐街道北陈社区居民张恒谦刚下班，手里拎着一袋刚买的新鲜玉米匆匆往家赶。

已经70岁的他，身材挺拔、脚步匆匆。“说实话，我现在每天都有使不完的劲儿。”张恒谦说，好状态得益于现在的好生活，自从去年搬进楼房，每天的日子都像在过年。

说到这里，张恒谦索性停下脚步，在小区凉亭里坐下，打开了话匣子。“要说以前，咱在村里日子过得也不算差，就是房子让人不太满意。”

张恒谦干了几十年的水电工，为人忠厚老实、勤劳能干，1975年就在村里盖起了100多平方米的平房。可时光流逝，老房子渐渐跟不上时代发展的步伐，污水遍地流、苍蝇满天飞、做饭生煤球，样样让人叹气。

2006年，北陈社区启动“村改居”一期工程，眼看着一些村民从平房搬进了楼房，张恒谦老两口直眼红。

“没想到，老了老了，还赶上个尾巴，住上了新房子！”说到这里，张恒谦声调陡然提高了几度。2018年，北陈社区启动“村改居”二期工程，张恒谦家的房子也在拆迁之列。去年国庆节，他们全家人开开心心地搬进了楼房。

“走，去我家瞅瞅去。”张恒谦热心带路。电梯在11楼停下，张恒谦带我们来到家中。

这是一套三室两厅的房子，装修风格简单大方，看着格外清爽利落。“哟，张师傅，您这还是复式楼呢！”记者说。张恒谦不好意思地笑了：“楼上是儿子家，楼下是我家，既是两家又是一家。”

入住新房后，张恒谦没闲着，报名到小区的物业公司工作，成了一名水电工，每个月收入2000多元。给居民修水修电，他跑得勤快着哩，爬电线杆啥的都不在话下。

棚户区改造是北陈社区的中心工作，也是关乎村民切身利益的一件大事。北陈社区坚持党建引领，强力推进整体拆迁和“村改居”工程。“目前已拆迁930余户，完成率95%，安置住房1300余套。”北陈社区党支部书记、居委会主任孙书林告诉我们。

安居、乐业缺一不可，村民变居民后，收入如何保证不下降？北陈社区由社区牵头组建物业公司，挑选能干、忠厚的村民到物业公司上班，解决了40余人的就业问题。社区党支部还大力发展集体经济，挑选技术带头人种植80多亩阳光玫瑰葡萄，搞起了特色农业。去年，北陈社区集体收入超过200万元。

采访结束，天色渐暗，北陈社区内的路灯渐渐亮了起来。夜幕下，居民在凉亭里三五成群地聊天，孩童在快乐地嬉戏玩耍……（记者 孙小蕊 通讯员 刘继业 曹艳青）