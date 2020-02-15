公园里健走队大声播放音乐并喊口号 给附近居民造成困扰

近日，一些市民反映，在我市一些公园内，每天早晚有一些人组队健步走，使用音箱大声播放音乐，还喊口号，干扰了附近居民的正常生活，一些人将这类健走队称为“暴走队”“暴走团”。市民希望这些健走队在锻炼的同时，能照顾他人感受，文明健身。

近日，一些市民反映，在我市一些公园内，每天早晚有一些人组队健步走，使用音箱大声播放音乐，还喊口号，干扰了附近居民的正常生活，一些人将这类健走队称为“暴走队”“暴走团”。市民希望这些健走队在锻炼的同时，能照顾他人感受，文明健身。

呼声：清早、晚上有健走队给周边居民生活造成困扰

杨女士家在瀍河区。“洛浦公园里修建了健康步道后，老城、瀍河段附近就逐渐形成了几支健走队，每天早晚在公园里锻炼。他们在锻炼的过程中拉着音箱，大声播放音乐，还有领队不停吹哨子，或用喇叭带着队员喊口号。”杨女士说，这些健走队每天早上5点半到6点半、晚上7点半到8点半锻炼，节假日也很少间断，产生的噪声不但影响周边居民休息，也影响在公园里锻炼的其他市民。

市民王先生家在兴洛湖公园附近，晚上，他常带着孩子到翠云路以南的兴洛湖公园里转悠，可目前公园里的健走队让他颇受困扰。

“这支队伍每天晚上七八点过来，少则几十人，多则上百人。”王先生说，锻炼时，队员们排成两排，前边有人举旗，中间有人拉音箱，一边环湖健步走，一边喊口号，“晚上在这里休闲、散步的人很多，其中不乏老人、孩子，健走队声势浩大，其他人不得不避让。同时，音乐声、口号声也会影响周边居民休息”。

走访：有健走队拿扩音器吹哨子、喊口号，有健走队减小音量避免扰民

15日晚和16日清晨，记者到洛浦公园和兴洛湖公园，探访市民所说的情况。

15日早上8点前后，记者在瀍壑朱樱以东的洛浦公园段见到了三四支健走队，队员们身着统一服装，在公园步道上健步走。正如市民所说，每支健走队都有人拉着音箱，大声播放动感十足的音乐，领队不时通过扩音器吹哨子，或带动队员边走边喊口号，声音较大，即便在公园以北的滨河北路上也能听到。

当晚，记者在翠云路以北的兴洛湖公园里遇到一支健走队，队员有上百人，在健步走的过程中，有一个人手持麦克风，或喊口号，或发布指令，大家边走边做动作，不过，喊话次数不算多，放的音乐声也不是特别大，跟附近广场舞音乐的音量差不多。

昨日早上6点前后，记者再次来到上述两处，在兴洛湖公园里未见到健走队，在洛浦公园里见到了几支健走队，但跟15日早上见到的那几支健走队明显不同，在健步走的过程中，领队没有通过扩音器吹哨子、喊话，放的音乐声也小，距离稍微远一些就听不到了。

呼吁：请换位思考文明健身，多为他人着想

洛浦公园里一名健走队队员加入健走队一年多了。“我们在锻炼时放节奏感比较强的音乐、喊口号，主要是为了让大家保持节奏，激发大家的活力。”她说，目前，他们在早晨健步走时调小了音箱音量，且领队不再通过扩音器喊话，避免给周边居民生活造成影响。

“在锻炼时，如果有人反映我们的哪些行为影响到了其他人的生活，我们会改正。”在兴洛湖公园里锻炼的一名健走队队员说，他们曾因锻炼时喊口号、将音乐声开太大而被投诉，公园管理方已跟健走队负责人进行了沟通。

一些在洛浦公园里锻炼的市民认为，人在跑步时，往往会听着音乐找节奏，健走队在锻炼时放音乐、喊口号也可以理解，但凡事应掌握好度，尤其在公共场所锻炼时更要注意，音量能够让队员听到就好，不应给周边人的生活造成困扰。（记者 郭秩铭 魏巍）