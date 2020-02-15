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明日8时，本科一批正式投档 预计10时后可查询投档情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-17 08:25

　　啥时候能查到本科一批录取结果？艺术类本科A段征集志愿时会降分吗？……我省2020年高招录取正在进行。对于考生和家长们关心的问题，市招生考试中心普招科科长高冰南进行了解答。

　　关键词 本科一批

　　●本科一批录取结果什么时候能查到？

　　答：特殊类型招生志愿(包括高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队招生)，在本科一批之前投档录取。今日8时，特殊类型招生志愿正式投档，报考的考生可查询自己的录取状态。

　　8月18日8时，本科一批平行志愿正式投档，预计10时后可通过系统查询投档情况。若档案状态为“已投档”，说明档案在院校运作，处于待录取状态；若档案状态为“拟录取”，那么被相关院校录取基本已成定局；若8月20日下午或晚上档案状态为“自由可投”，那么说明本科一批未投档或退档，考生可填报8月22日8时至18时的征集志愿。

　　关键词 艺术类本科A段

　　●艺术类本科A段征集志愿时会降分吗？

　　答：根据规定，艺术类本科A段录取时，相关院校或专业在征集志愿投档后未完成艺术类招生计划的，可适当降低文化科目分数线，降分幅度原则上不超过20分。

　　按照今年我省高招录取日程安排，艺术类本科A段征集志愿填报时间为明日(8月18日)8时至18时。届时，征集志愿信息(计划余额)将在省招办网站河南招生考试信息网上公布，考生可在规定时间内上网填报征集志愿。

　　关键词 本科提前批

　　●目前为止，今年高招录取了多少人？

　　答：目前，我省普通高招本科提前批、国家专项计划本科批录取结束，共录取新生101265人。艺术本科提前批、地方公费师范生本科、军队招飞、军事、公安、司法、体育及提前批普通本科、提前单招本科、专升本招生院校、对口本科招生院校录取新生94444人。国家专项计划本科批录取6821人。通过争取，在本科提前批录取期间，各高校共增加招生计划2231人。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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