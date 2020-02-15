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国务院国资委副主任翁杰明来洛调研深化国企改革工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-17 08:14

　　昨日，国务院国资委副主任翁杰明带队来洛，深入中钢洛耐调研指导深化国企改革相关工作。

　　中钢洛耐伊川新材料产业园是中钢洛耐实施“退城入园”、推动转型升级的重大项目。翁杰明来到产业基地和生产一线，详细了解园区规划建设和生产经营情况。得知项目一期从开工到达产仅用1年时间，创造当年建设、当年投产、当年达效的“洛阳速度”，且技术水平、产品质量均达国际领先水平，翁杰明给予肯定，勉励企业强化创新驱动，注重绿色环保，着力实现高质量发展。当日下午，翁杰明一行怀着崇敬之情来到中钢洛耐红色教育基地，缅怀革命先辈，感悟红色文化，仔细察看红色教育基地完善提升情况，认真听取企业“退城入园”后老厂区发展科技文化创意产业相关规划。

　　在调研中，翁杰明对中钢洛耐转型脱困、改革发展取得的成效给予肯定。他指出，要牢记革命先辈殷殷嘱托，坚持党的领导、加强党的建设，大力传承弘扬红色基因，真正让这笔宝贵精神财富转化为加快国企改革发展的力量源泉。要紧紧扭住改革、创新两个抓手，既抢抓国企改革“双百行动”试点机遇，持续推进混合所有制改革，充分调动和释放企业发展活力，又坚持依靠科技创新，巩固传统产业优势，拓展新兴材料领域，不断提升发展质量效益。要以推进企业上市为契机，练好内功、集聚人才、加快发展，不断积小胜为大胜，努力打造世界一流耐火材料企业。要注重科学规划，精心发展科技文化创意产业，彰显特色、盘活业态、创新模式，更好撬动新材料产业创新发展。

　　国务院国资委相关负责同志，中钢集团党委书记、董事长徐思伟，市领导刘宛康、王琰君等参加活动。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：席倩倩]
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