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双瑞橡塑再次中标洛阳地铁建设项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-17 08:11

　　中国船舶第七二五研究所(以下简称七二五所)技术和产品助力洛阳副中心城市建设又出“力作”。

　　记者近日从七二五所下属洛阳双瑞橡塑科技有限公司获悉，该公司研发的高等减振产品(道床隔振垫)，成功中标洛阳地铁2号线重大项目刘富村车辆段工程，订单金额近2500万元，这也是双瑞橡塑在洛阳地铁2号线拿到的首个订单。此前，双瑞橡塑的减振扣件、道床隔振垫、浮置板组合道床系统、疏散平台等产品，已在洛阳地铁1号线全线批量应用。

　　地铁车辆段是地铁车辆停放、检查、维修的管理中心，占地面积大，对减振技术要求高。双瑞橡塑在地铁车辆段建设领域拥有成熟的整体减振技术优势，道床隔振垫产品在北京大兴国际机场轨道交通线等重大项目上的批量应用业绩，使其在全国地铁市场上产生了良好的品牌效应。

　　近年，七二五所大力提升科技创新能力和自主知识产权创造水平，研发了一大批掌握核心专利技术的高科技成果，专利申请量大幅度攀升，专利质量明显提高。2019年，该所共申报专利309项，其中发明专利237项，占比76.7%。此次中标，进一步夯实了双瑞橡塑和洛阳市轨道交通集团开展长期、深度战略合作的基础。（记者 赵志伟 通讯员 张豪豪）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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