女孩因感情问题跳河轻生 一个无意动作救了自己

昨日，洛宁飞虎救援队队长孙斌联系记者说，他们沿洛河巡逻时救了一名跳河自杀的女孩，“要不是女孩无意中的一个动作，她的命可能就没了”。

救援队员把女孩背上岸(受访者供图)

昨日，洛宁飞虎救援队队长孙斌联系记者说，他们沿洛河巡逻时救了一名跳河自杀的女孩，“要不是女孩无意中的一个动作，她的命可能就没了”。

12日上午，洛宁飞虎救援队队员林永锋等4人沿洛河巡逻到洛书桥附近时发现，洛河水面上漂着一个人。

“队员们一边带着救生圈和救援绳下水，一边拨打110和120。”孙斌说，其中两名队员下水后靠近溺水者，发现对方是个女孩，当时四肢伸展仰面漂在水面上，虽然她四肢僵硬、失去意识，但还有生命体征。

救援队员把女孩背上岸后进行紧急施救，女孩逐渐恢复意识。经大家耐心开导，女孩才透露，她因为感情原因想不开，一时糊涂跳到洛河里轻生。后来民警赶到，联系上女孩的家人把她接走。

“我们发现女孩时，她已经在水面上漂了十几分钟，幸亏她一直保持着仰面朝上、四肢伸展的姿势，不然早就沉到水下了，更不会被我们发现。”孙斌说，也许女孩不知道这样能让人体漂在水面上，但她无意中的一个动作，救了自己一条命。

孙斌提醒，夏季溺水事故时常发生，不会游泳的人，千万不要靠近或进入危险水域。万一不慎落水，首先不能慌张，可以尝试着尽量伸展四肢，使身体平躺在水面上，头部略向后仰，让口鼻露出水面，为获救创造有利条件。如果有人过来救援，要放松身体，切勿紧抱救援者，而是要听从指挥，让对方带自己游回岸边。（记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群）