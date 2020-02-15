洛阳今天多云间晴天局部地区有阵雨 气温25℃到33℃

今天多云间晴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃到33℃。

昨日，我市最高气温24℃，微风习习，丝毫没有伏天的闷热感。昨日21时许，我市部分地区下起了雨，给如水的夜色增添了丝丝凉意。

这是因为我市处于我省西北部地区，位于副热带高压边缘，受西南气流影响，多对流性降水，气温也相对低。而我省中东部、南部在副热带高压的掌控下，依然是晴空闷热的天气。所以，副热带高压又被称为天气界的“灵魂画手”，一笔就划分出了晴热区、凉雨区。

本周，这一“灵魂画手”又将怎样舞动手中的画笔呢？市气象台据气象资料分析，受副热带高压频繁摆动影响，本周我市多分散性阵雨或雷阵雨天气。周三、周四，受高空低槽和副高边缘西南气流共同影响，我市有一次明显降水过程。

具体天气预报：

●17日(周一)：多云间晴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃到33℃。

●18日(周二)：多云，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃到32℃。

●19日、20日(周三、周四)：多云到阴天，转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，部分地区大雨，局部暴雨，并伴有局地短时强对流天气，气温21℃到26℃。

●21日(周五)：阵雨转多云，气温23℃到25℃。

●22日(周六)：多云间晴天，局部有阵雨，气温24℃到28℃。

●23日(周日)：多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，气温25℃到33℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）