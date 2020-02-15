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行政审批权限下放 企业“家门口”领证更便捷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-17 08:12

　　“没想到这么快就拿到了许可证，感谢高新区市场监管局的工作人员。”近日，河南善积医疗科技有限公司相关负责人毛心娟非常高兴。

　　河南善积医疗科技有限公司是中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区(以下简称自贸区洛阳片区)内的一家独资企业，经营范围包括医疗器械技术开发、技术服务、技术咨询及销售等，随着公司业务范围不断扩大，需要向市场监管部门申请办理医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证。8月3日，毛心娟向高新区市场监管局递交了申请办理许可证的相关资料；8月7日，她就拿到了第三类医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证。这也是自贸区洛阳片区发出的第一份第三类医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证。

　　这得益于我市不断深化“放管服”改革、优化营商环境推出的市本级审批权限下放举措。为加快洛阳副中心城市建设步伐，充分发挥自贸区洛阳片区先行先试优势，坚持开放创新引领，深化改革开放创新，在市市场监管局和自贸区洛阳片区管委会的指导下，原本需要市局审批的行政审批权限被下放至自贸区洛阳片区的市场监管部门，使行政效能得到进一步提升。

　　高新区市场监管局相关负责人说，良好的营商环境就是生产力，此次为河南善积医疗科技有限公司办理医疗器械经营许可证的过程，为自贸区洛阳片区办理相关行政审批积累了经验，充分发挥创新改革举措，提升了企业对自贸区洛阳片区营商环境的满意度。

　　《中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区综合审批与综合监管改革工作实施方案》提出，下放省级、市级经济社会管理权限，探索相对集中的行政许可权，实现行政审批标准化。按照“应放尽放”的要求，在省政府下放自贸区第一批455项省级经济社会管理权限(行政审批230项、综合监管225项)的基础上，同步下放第一批874项市级经济社会管理权限，推进自贸区洛阳片区综合审批、综合监管改革，构建“一枚印章管审批、一支队伍管执法、一个专网搞服务”的“放管服”改革“洛阳模式”。（记者 李岚）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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