健身达人看过来！洛阳今年已有80余处游园社区装上新器材

“这新器材就是好用，轻盈、没有噪声，锻炼效果还好！”今日，在洛阳市洛龙区鸿儒小区广场上，小区居民赵女士和王女士一边踩着健身器材，一边唠着家常，显得轻松愉快。

“这新器材就是好用，轻盈、没有噪声，锻炼效果还好！”今日，在洛阳市洛龙区鸿儒小区广场上，小区居民赵女士和王女士一边踩着健身器材，一边唠着家常，显得轻松愉快。

坐式腰背按摩器、曲臂支撑训练器、跷跷板、骑马机、大转轮上肢牵引组合器……在该小区广场上，十几件崭新的健身器材排列其间。这些器材以深绿色和白色为主色调，与周边花木绿植有机融合、相映成趣，不光具有健身锻炼的功能，还扮靓了小区环境。

“以前的健身器材经过多年使用，或多或少出现了一些问题。这次更新的器材种类多、功能全，使用起来很贴心！”鸿儒小区居民卢跃奇说，每个健身器材上都贴有一张铭牌，就像身份证一样，上面标有器材的名称、主要功能、锻炼方法、注意事项等。就连群众最为关注的维修保养等问题，此次也被列入铭牌内容。居民在使用过程中如出现故障，可随时用手机扫铭牌上的“监管二维码”，进行报修。工作人员接到报修信息后，会在最短时间内上门，十分方便。

洛阳市有关部门负责人表示，作为洛阳市重点民生实事任务之一，洛阳今年将在城市绿地游园、社区(行政村)等100处地点安装或更新体育健身器材。截至目前，全市已完成安装或更新任务的有80余处，接近全年任务量的90%，剩余任务有望于本月底完工。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 杨海玲)