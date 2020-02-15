浪漫！洛阳6对金婚夫妇互相表白“我爱你”

七夕将至。今天上午，涧西区长春路街道办事处洛铜社区的6对老年夫妻，在部分辖区居民的见证下，完成了一场特殊的“浪漫金婚”集体婚礼。

七夕将至。今天上午，涧西区长春路街道办事处洛铜社区的6对老年夫妻，在部分辖区居民的见证下，完成了一场特殊的“浪漫金婚”集体婚礼。

他们中间，有的已经走过金婚，婚龄最短的也有40多年了。50多年前结婚的人，大多没有宴请，没有婚纱，没有戒指，男方骑着一辆自行车载着新媳妇就回到了家；50多年后的今天，他们第一次穿上西装和礼服，手捧玫瑰花束，挽着老伴儿的手，在镜头前定格幸福。

音乐响起，6对老年夫妻互相搀扶着踏上红毯；一辈子从未和爱人说过的话，此刻，他们终于互诉衷肠。77岁的朱瑞平老人曾经是一名军人，平时很少会说甜言蜜语，活动现场，他主动挽起74岁的妻子王凤兰的胳膊，低下头对她说：“我爱你，老伴儿。”虽然声音很轻，可是王凤兰还是听清了朱瑞平的话，她微笑着，用手轻轻拍拍老伴的手，说道：“我也爱你。”

传承家风、感恩父母，是这次活动的环节之一。得知有些老人的孩子远在外地不能回来后，工作人员还专门和对方联系录制了祝福视频。

负责此次活动的阳光社工相关负责人说，他们在和社区工作人员的日常入户走访时，得知不少老人有穿上婚纱、举办婚礼的愿望，这让大家萌发了为辖区老年夫妻举办集体婚礼的念头，并多次组织居民讨论活动细节，最终确定了6对感情和睦、结婚时间较长的老年夫妻。“6对老年夫妻身上都有温情的故事，可以更好地成为其他人尤其是年轻人的榜样。”该负责人说。

就这样，历时一个多月筹备，这场集体婚礼终于热热闹闹地办起来了，洛铜社区相关负责人说，此举旨在进一步发挥党建引领服务群众的作用，发扬敬老孝亲的社区文化，促进和谐邻里关系。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 轩静 李卫超 文/图/视频)