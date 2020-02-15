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涧河治理军安小区段控尘不到位 责任单位被处以顶格处罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-16 18:55

　　日前，针对网民投诉的“洛阳涧滨路修路不见防尘措施，尘土飞扬惹人烦”洛阳市河渠治理工程涧河治理——军安小区段施工项目存在问题，洛阳市住建局对有关责任单位实施顶格查处。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，涧河治理——军安小区段治理工程主要包含雨水管道、电力管道、路面及护坡提升等内容，全长870米，项目于2020年7月28日进场施工，计划今年8月底前完工。

　　经现场调查取证，该项目工地群众投诉的问题基本属实。该工地存在施工现场防尘降尘措施严重不到位，野蛮作业，施工道路积尘严重；施工现场管理不到位、行业监管乏力，现场无环保管控人员；未按照要求设置施工围挡，大面积污染施工小区环境，惹群众投诉等问题。

　　依据《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定，洛阳市住建局对其违规施工项目进行立案，责令该项目工地立即停工整改，保证环保达标，整改完成后由洛阳市攻坚办会同洛阳市控尘办联合验收方可复工建设。

　　同时，对施工单位江苏中南建筑产业集团有限责任公司、监理单位中汽智达(洛阳)建设监理有限公司分别给予顶格10万元的经济处罚，对涧西区政府给予全市通报批评，对负有辖区监管责任的涧西区分管副区长马辉和区住建局局长魏春进行现场约谈。

　　涧西区相关负责人表示，将以此为戒、举一反三，对全区在建项目工地开展拉网式排查整治提升专项行动，实施“三不放过”管理，不放过任何一个施工项目，全部纳入监管台账，全部派驻“三员”管理；不放过任何一个扬尘问题，全部拉表列单，立整立改；不放过任何一个问题项目，对证据确凿、事实清楚的项目工地，立即实施顶格处罚，决不姑息迁就。（ 洛报融媒记者 李东慧 通讯员 曹淼亮）
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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