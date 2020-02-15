点亮古都魅力音乐之夜！正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节今日强势开启

今晚，由洛阳网主办、正弘悦府独家冠名的“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”在伊滨区隆重开唱，为广大乐迷呈现了一场畅听畅玩的欢腾盛会。

音乐节现场气氛火爆，人潮涌动，吸引了大批洛阳市民前来。

今晚，由洛阳网主办、正弘悦府独家冠名的“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”在伊滨区隆重开唱，为广大乐迷呈现了一场畅听畅玩的欢腾盛会。

音乐节专属炫动舞台，把气氛烘托到极致。

燃动的音乐、震撼的舞台、诱人的美食、新潮的市集……正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节是一场帮你逃离无趣、打破沉闷、感受地道洛阳“躁”的音乐盛会。参与此次音乐节的乐队包括T型公路、程远&洛地有声、任和&洛地有声、居里夫人、高度愉悦、沉舟乐队、糖果派对等十大人气乐队，他们的作品涵盖多种风格，让现场的乐迷朋友忘却生活中的“压力山大”，尽情“嗨翻天”。

万众瞩目下，人气乐队轮番登场，音乐节热度持续升温。

除了音乐，正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节还推出了“美食嘉年华”和“潮玩市集”，知名啤酒、网红美食、精致冷餐、地道小吃等等，总有一款适合你的口味，让你来这一次，饱了耳朵也不会亏待肚皮。

如果你错过了今天的盛会，可千万别错过明天。8月16日19时，在伊滨区科技大道与玉泉街交叉口北500米，正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节将继续上演，等你来狂欢！(记者 李珂尧 实习生 孙棹帆)