洛阳三川大道部分路段施工 今起3条公交线路调整

今日，记者从市公交集团获悉：因三川大道(原东环路)九都路至中州东路段临时封闭施工，今日(8月15日)起途经该路段公交线路临时调线。
今日，记者从市公交集团获悉：因三川大道(原东环路)九都路至中州东路段临时封闭施工，今日起途经该路段公交线路临时调线。
42路：去程从西关发车，沿原线路至中州东路启明南路口后、改走启明南路、九都东路到李城大桥南恢复原线；回程从龙门大道关林路口发车，沿原线路至李城大桥南后，改走九都东路、新街、中州东路恢复原线。
86路、90路：去程分别从相公庄东和东大郊发车，沿原线路至李城大桥南后，改走九都东路、新街、中州东路恢复原线；回程从西关发车，沿原线路至中州东路启明南路口后，改走启明南路、九都东路到李城大桥南恢复原线。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605