洛阳三川大道部分路段施工 今起3条公交线路调整

今日，记者从市公交集团获悉：因三川大道(原东环路)九都路至中州东路段临时封闭施工，今日(8月15日)起途经该路段公交线路临时调线。

今日，记者从市公交集团获悉：因三川大道(原东环路)九都路至中州东路段临时封闭施工，今日起途经该路段公交线路临时调线。

42路：去程从西关发车，沿原线路至中州东路启明南路口后、改走启明南路、九都东路到李城大桥南恢复原线；回程从龙门大道关林路口发车，沿原线路至李城大桥南后，改走九都东路、新街、中州东路恢复原线。

86路、90路：去程分别从相公庄东和东大郊发车，沿原线路至李城大桥南后，改走九都东路、新街、中州东路恢复原线；回程从西关发车，沿原线路至中州东路启明南路口后，改走启明南路、九都东路到李城大桥南恢复原线。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)