小贼趁清运垃圾进行盗窃　买好烟还敢大方散烟

男子潘某从事垃圾清运工作，前段时间一反常态，大方向周围的人散好烟，这引起了西工派出所办案人员的注意。原来，潘某在工作期间，趁一家餐馆店内无人，大白天通过窗户钻进店里，偷走4000余元营业款，买烟的钱正是从这笔钱里出的。

潘某在餐馆门口四处张望 （监控视频截图）

男子潘某从事垃圾清运工作，前段时间一反常态，大方向周围的人散好烟，这引起了西工派出所办案人员的注意。原来，潘某在工作期间，趁一家餐馆店内无人，大白天通过窗户钻进店里，偷走4000余元营业款，买烟的钱正是从这笔钱里出的。

日前，滨河北路一个餐馆老板报警称，店内4000余元营业款被盗。西工派出所辅警宋鹏晟与同事到场得知，餐馆夜间营业，白天没人，当天工作人员在上班时发现放在前台抽屉里的钱不见了。宋鹏晟调取监控视频有了重大发现，当日中午，一名身穿黑色上衣的男子来到餐馆门口，从一扇未关的窗户钻入，撬开抽屉将钱财席卷一空。

“我们又调取了其他监控视频发现，事发时有两个人在附近清运垃圾。”宋鹏晟说，负责开车的男子离开后，另外一人环顾四周发现无人便进入了餐馆。他们通过走访找到了开车运送垃圾的男子，对方称黑衣男子姓潘，是临时雇的，只知道他租住在牡丹桥旁边的城中村，具体住址不详。

办案人员拿着监控视频截图到牡丹桥附近走访，一个烟酒店的老板认出潘某，说此人平时多是买不到10元一盒的烟，头天晚上一反常态买了几盒20多元一盒的烟，还向周围人散烟。办案人员判断潘某还会来买烟，遂在附近蹲守，当他再次出现时，被办案人员抓获。目前，潘某已被刑事拘留。(记者 魏巍 通讯员 张国锋)