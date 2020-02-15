今天洛阳多云间阴天　部分地区有阵雨或雷阵雨

预计今天我市多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，偏北风3级左右，气温24℃到31℃。

今天是三伏中末伏的第一天，今年豪华版的三伏天还要再“待机”9天。

中国天气网气象分析师介绍，未来一周，在庞大的副热带高压掌控下，江淮、江汉、江南到重庆一带仍将被热浪“包围”，人们白天躲不过高温的“围攻”，夜晚也是分分钟被热醒的节奏。而在北方，除了华北中南部、黄淮一带夜间仍比较闷热，东北部分地区、西北地区大部夜晚比较凉快，最低气温普遍不到20℃。

最近这样的天气，大家关于晚上睡觉的吐槽不绝于耳：开空调太冷，开电扇不爽，盖被子捂汗，不盖被子着凉……昨日，中国天气网特别推出夜间安睡指数地图。今明两天，我市夜间属于“上蒸下煮，空调不能停”和“温度适宜，薄毯随心搭”两种状态的交界地带。部分地区降雨后，人们可能会稍感凉爽，而大部分地区依然相对闷热。无论天气如何，都愿您能一夜好梦。

下面，来看一下我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受副热带高压边缘西南气流影响，预计今天我市多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，偏北风3级左右，气温24℃到31℃。明天多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，东北风3级左右，气温23℃到31℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）