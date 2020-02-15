103岁的陈秀霞：哼哼小曲聊聊天 幸福自在度晚年

陈秀霞，1917年1月出生在洛龙区白马寺镇分金沟村一个普通农民家庭，自幼家贫，没有上过学。她17岁时经媒人介绍，嫁到白马寺镇下黄村生活至今。目前，老人在三儿子家常住，女儿在身边伺候，四世同堂，晚年生活自在幸福。

老街坊来看望，老人笑呵呵

个人经历

陈秀霞，1917年1月出生在洛龙区白马寺镇分金沟村一个普通农民家庭，自幼家贫，没有上过学。她17岁时经媒人介绍，嫁到白马寺镇下黄村生活至今。目前，老人在三儿子家常住，女儿在身边伺候，四世同堂，晚年生活自在幸福。

这瓜真甜

幸福密码

近日，记者来到下黄村，见到陈秀霞老人时，她正在女儿的搀扶下准备出门走走。老人精神状态不错，见记者拍照，主动打招呼。“恁热的天，赶紧进屋吃块瓜！”老人说着，招手相迎。

老人的女儿潘巧珍介绍，她的母亲平日里爱笑，没事儿爱哼哼小曲，找人聊聊天。由于从小裹足，老年后虽然行动不便，老人却喜欢出门转悠。村民们见到老人，都会主动和她打招呼，老人面对大家总是笑呵呵的。潘巧珍说，她的母亲在村子里生活了80多年，成了下黄村的百事通，哪家几口人，发生了啥事，老人都知道。

潘巧珍说，她的母亲虽然不识字，但坚强、乐观，靠种地养育了他们兄妹四人。“我母亲老了也不愿闲着，七八十岁时，她还在家烤红薯片、蒸包子，拿到附近集市上卖。”潘巧珍说，如今老人身体虽然不如以前，但思维清晰，眼睛也不花，还能穿针引线缝补衣物。

眼不花，衣服破了自己补

长寿秘诀

“我母亲一般早上喝碗粥、吃块鸡蛋糕，中午喜欢吃糊涂面条，晚上喝稀饭、吃点儿炒土豆丝或青菜，隔几天也吃些肉食。”

潘巧珍说，她的母亲之所以长寿，她认为是因为以下几点：一是老人劳动不辍，有个好身体；二是老人为人随和、心态好；三是子孙后代家庭都很和睦，老人的后辈都很孝顺，在生活上尽力照顾她，老人的心情很愉快。（记者 张光辉 通讯员 张俊望 张伊清 文/图）