人情比钱重要！洛阳寇老太太以三四元的价钱为街坊理发7年

大家称这位63岁的理发师为寇老太太。20多年前，她从漯河农村来到洛阳，干过洗碗、保洁等杂活儿，体味过生活的酸甜苦辣，最后她凭借自己的理发手艺在这里一干就是7年。“人得知足，人情比钱重要。”寇老太太说，就像她那块牌子上标的价码，有些东西不能拿钱来衡量。

寇老太太专心为顾客理发

多年来，在涧西区一路口的街角，一把遮阳伞、几把凳子，墙上挂着“推光头3元、男女发4元”等字的牌子……这样一个仿佛穿越时代而来的露天理发摊，让路人或不屑一顾，或觉得有些不可思议。

大家称这位63岁的理发师为寇老太太。20多年前，她从漯河农村来到洛阳，干过洗碗、保洁等杂活儿，体味过生活的酸甜苦辣，最后她凭借自己的理发手艺在这里一干就是7年。“人得知足，人情比钱重要。”寇老太太说，就像她那块牌子上标的价码，有些东西不能拿钱来衡量。

来这里理发的既是顾客也是朋友

13日上午，太阳被厚厚的云层遮住，在涧西区太原路与新疆路交叉口的露天理发摊，寇老太太戴着眼镜正给顾客理发，只见剪刀在顾客发丝间游走，她手法娴熟，还时不时地跟顾客聊上几句，旁边的凳子上坐着几位等待理发的顾客。

“我的眼镜其实是平光镜。”寇老太太说，她怕一刮风碎发飞进眼里很难清理出来。说话间，一对母子前来理发。寇老太太见年轻人来理发，总怕自己的理发手艺不够好，所以她很谦虚地给他们提建议：“都上大学了，应该去理发店给孩子好好理个发啦!”

“您理得比理发店理得好。”小伙儿害羞地低头不语，他母亲阮女士在旁边应道。

原来，阮女士跟孩子常来这里理发，与寇老太太很熟，理发时总会聊聊各自遇到的高兴事儿。此前，阮女士说起过孩子要去北京上大学的好消息。

寇老太太说，理发摊的顾客基本是附近居民，年龄也大多跟她相仿，来她这里理发的既是顾客也是朋友，有人虽然搬家了，但仍不嫌麻烦跑到她这里理发。

感激大家多年支持，要懂得知足

寇老太太是漯河人，一儿一女均已成家，一家人在洛阳待了20多年，现已在此定居。她家不少人会理发，她的理发手艺就是从其大姐那里学的。作为从农村走出来的人，她来到洛阳后为谋生计，曾到饭店端过盘子、在医院干过保洁。

寇老太太天生勤快、闲不住。六七年前，她看到有人在街头给市民理发，便想着自己也尝试一下。寇老太太说，她刚开始出来支摊，确实有些难为情，技术也不是很娴熟，给顾客理发难免会出现纰漏，不过顾客们都很大度、具有包容心，非但不埋怨、指责她，反而鼓励她。

逐渐地，寇老太太的手艺得到提升，她自己也越来越有信心了。她认真接待每一位顾客，依照顾客的头型、脸型剪出适合顾客的发型，手艺得到大家认可，慢慢有了知名度，大家一传十、十传百，前来理发的人越来越多。

不图挣钱，就图能跟大家常聚聚

相较理发店，露天理发摊条件差了一些。只要不遇到恶劣天气，寇老太太每天坚持出摊。夏天天热，她一般早上7点多出摊，中午回家休息一会儿，下午三四点再来。冬天天冷，出摊与收摊时间早一些。

如果寇老太太因家里有事没出摊或出摊晚一些，不少人会给她打电话，问她为啥还没来。“说实话，在这里理发能得到大家的信赖与挂念，我很高兴。”寇老太太说。

子女心疼她，多次提出不让她出摊了，均被她回绝，一方面她是舍不得那帮老顾客，另一方面觉得凭手艺吃饭，不用伸手向子女要钱。她说，子女生活压力大，她平均下来一天收入五六十元，够她与老伴儿的生活开销，她很知足。

在此理发的石老先生说，在理发店理发至少要10元起步，在这里理发便宜，理得也不错。不少人都说，如今的三四元也就能买一个雪糕，寇老太太做的是“公益事业”，为老百姓服务。

面对大家的夸赞，寇老太太有些不好意思：“我干这纯属个人爱好，不图挣钱。”同时她也表示，坚持多年不涨价其实也是感恩，感谢街坊邻居多年来的支持，希望大家常在一起聚聚，继续为大家服务下去。（记者 魏巍 文/图）