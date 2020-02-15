飞鸟大佛原型藏身于龙门石窟宾阳中洞 “洛阳”二字频繁在日本文学作品中亮相

“洛阳对日本有着特别的意义，甚至有人把这两个字称为心灵的故乡。”13日，提及刚出版的作品《华夏之心：中日文化视域中的洛阳》(简称《华夏之心》)，作者黄婕说，她想尝试通过洛阳这座古都的文化具象，让更多人了解古代洛阳与日本的关联。

黄婕展示《华夏之心》著作

“洛阳对日本有着特别的意义，甚至有人把这两个字称为心灵的故乡。”13日，提及刚出版的作品《华夏之心：中日文化视域中的洛阳》(简称《华夏之心》)，作者黄婕说，她想尝试通过洛阳这座古都的文化具象，让更多人了解古代洛阳与日本的关联。

历时十年写出专著

黄婕是洛阳人，1977年出生，日本国立长崎大学环境科学博士，现为河南科技大学外国语学院副教授，研究方向为历史都市文化环境、中日比较文化，有多篇论文发表于中日相关学刊。

“我从小在老城长大，算老洛阳人。”黄婕说，她先后就读于洛一高、洛阳工学院(今河南科技大学)，2002年到日本留学，在长崎大学取得经济学硕士学位、环境科学博士学位，2015年回到洛阳，任教于河南科技大学。

从2010年起，黄婕开始准备和洛阳文化相关的博士论文。博士毕业后，她在博士论文的基础上，增加相关内容，写成《华夏之心》一书，全书共29万字，日前由社会科学文献出版社出版。

“徜徉在和风中，我最大的收获是有机会再次审视中国文化，尤其是洛阳文化。”黄婕自认为是一个有心人，她在日本留学、工作期间，注意搜集日本文化中与洛阳相关的资料，通过点滴积累，为《华夏之心》的写作打下坚实基础。

黄婕说，考察日本的社会、个人及学术界视角中的洛阳形象，是《华夏之心》一书的缘起。洛阳本身是一个“中国符号”，其文化源流与华夏文明一脉相承，仍在融通发展之中。《华夏之心》借助日本的异域之眼去品读洛阳的历史文化，梳理和探讨中国和日本文化视域中的洛阳形象，试图从帝业兴衰和人文更替中探寻神州禹迹(即洛阳)更深层次的文化源流。该书也可以作为简略的洛阳文化小史来读，将她寓居日本十余年中追踪古都洛阳文化的所思所识付诸笔端。

日本京都雅称“洛阳”

黄婕告诉记者，到日本京都旅行，大街小巷里会频频出现“洛阳幼稚园”“洛阳庄”“洛阳织物”等招牌，京都的地图也用“洛”加上东、西、南、北、中等方位词来表示，街头的宣传海报画面是《洛中洛外图》屏风，让人有置身于中国洛阳的错觉。

“之所以出现这种情况，是因为‘洛阳’是京都的雅称。”黄婕说，洛阳与京都的联系，可追溯到公元9世纪末。古代日本的宫室、都城模仿唐代的长安城和洛阳城。日本恒武天皇时“东京左京，唐名洛阳”“西京右京，唐名长安”，10世纪后期“左京洛阳”“右京长安”的说法开始固定下来。后因环境原因，右京长安荒废不用，左京洛阳繁荣发展，洛阳作为京都的别名一直保留下来。

黄婕搜集的资料显示，京都左京右京中约有13个中国式坊名，其中铜驼、教业、宣风、淳风、安众、陶化、丰财、毓财等8个坊名仿自洛阳，除了应天门，京都宫城的上东门、上西门之名也仿自汉魏时期的洛阳城。

飞鸟大佛 （记者翻拍）

飞鸟大佛的原型是龙门石窟宾阳中洞主佛

“经过遣隋使、遣唐使的往来，日本全方位接受中国文化，从政治、经济制度到文学艺术思想等，几乎所有领域都打上了中国文化的烙印。”黄婕说，一般认为佛教最早正式进入日本是在公元6世纪中期，朝鲜半岛的百济国派使者给当时的日本钦明天皇送去一尊释迦牟尼的金铜像和佛教经典、佛具。

日本崇峻天皇元年(公元587年)，大臣苏我马子派人兴建了规模宏大的飞鸟寺。根据近年的考古发掘，飞鸟寺的建筑样式带有北魏洛阳伽蓝的特征。

“飞鸟寺金堂供奉的是丈六释迦牟尼铜制坐像，俗称飞鸟大佛，高2.75米。”黄婕说，飞鸟大佛是推古天皇十四年(公元606年)造的，头部和双手保持原样，从雕塑角度看，可以辨识出其以洛阳龙门石窟宾阳中洞主佛为原型。

黄婕介绍，飞鸟大佛完工后的第二年，日本圣德太子发愿建造的法隆寺落成。法隆寺金堂释迦牟尼佛像两侧有侍像，这种一主二仆式的造像方式也是模仿了北魏龙门石窟的样式。

龙门石窟宾阳中洞主佛 （记者翻拍）

“洛阳”二字常出现在日本文学作品中

黄婕在日本留学期间还发现，完全不懂汉语的日本人竟能写出无论是结构还是音韵都符合规定的汉诗。“日本汉诗来源于中国诗歌，同时体现日本社会文化传统，在东亚汉文化圈中独树一帜。”黄婕说，细读古往今来的日本汉诗，能够经常与“洛阳”邂逅。

日本明治维新时期著名的汉诗诗人大沼枕山写有《东京词》：“火舶铁车租税通，鲁西以外一家同。东京自此洛阳似，道里均平天地中。”黄婕认为，大沼枕山借咏江户成为东京的沧桑巨变，讽谏了幕府末年迁都等时政。诗中采用《史记》中关于洛阳“此天下之中，四方入贡道里均”的典故，说明大沼枕山对中国的洛阳很了解。

据黄婕统计，日本汉诗中有“洛阳”字句的诗歌数量很多，其中“洛阳城里飞如雪，不送行人空送春”“春雁似吾吾似雁，洛阳城里花背归”等已成为日本脍炙人口的名句。

除了日本汉诗，洛阳还出现在许多日本作家的文学作品中。“某个春日的黄昏，唐朝京城洛阳的西城门下，有个年轻人心不在焉地仰望着天空。”黄婕说，这是日本著名小说家芥川龙之介代表作《杜子春》的开篇第一句。该小说中还多次出现对洛阳的描写：“当时的洛阳极为昌盛，是个天下无与伦比的京畿。大道上车水马龙，人潮熙来攘往……”芥川龙之介的作品，加深了日本人对洛阳印象。

“黄婕博士的这本《华夏之心》内容丰富，通俗易懂，让读者能够详细了解古代洛阳与日本的关联，感受洛阳文化在日本的独特魅力。”洛阳市隋唐史学会会长王恺说。（记者 余子愚 文/图）