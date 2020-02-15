洛阳成为河南最受欢迎的旅游目的地！8月4日，携程发布《河南跨省安心游人气报告》显示，跨省游恢复后，来河南的外省游客量增加超一倍，洛阳位居最受欢迎目的地TOP10榜首。这背后，是持续打造“古都夜八点，相约洛阳城”文旅消费品牌，推动“吃住行游购娱康演”提质扩面的不懈努力。

洛阳成为河南最受欢迎的旅游目的地！8月4日，携程发布《河南跨省安心游人气报告》显示，跨省游恢复后，来河南的外省游客量增加超一倍，洛阳位居最受欢迎目的地TOP10榜首。这背后，是持续打造“古都夜八点，相约洛阳城”文旅消费品牌，推动“吃住行游购娱康演”提质扩面的不懈努力。

诗和远方，谁不向往？美丽城市，谁不喜爱？跨省游恢复后，旺盛的旅游需求逐渐释放，越是努力的城市越能赢得青睐。不难发现，文旅行业凡是善创新、敢改革者，受到疫情冲击的影响往往就会小些，复苏脚步也会更快些。无论是推行“直播带货”，还是举办网红文旅大会，都是创新突围的主动作为。

这正是：

文旅产业新升级，

城市发展有底气。

游客慕名纷纷来，

地域名片更亮丽。(洛谭/文 雅琦/图)