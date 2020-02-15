洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛谭说画
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-15 09:07

　　洛阳成为河南最受欢迎的旅游目的地！8月4日，携程发布《河南跨省安心游人气报告》显示，跨省游恢复后，来河南的外省游客量增加超一倍，洛阳位居最受欢迎目的地TOP10榜首。这背后，是持续打造“古都夜八点，相约洛阳城”文旅消费品牌，推动“吃住行游购娱康演”提质扩面的不懈努力。

　　诗和远方，谁不向往？美丽城市，谁不喜爱？跨省游恢复后，旺盛的旅游需求逐渐释放，越是努力的城市越能赢得青睐。不难发现，文旅行业凡是善创新、敢改革者，受到疫情冲击的影响往往就会小些，复苏脚步也会更快些。无论是推行“直播带货”，还是举办网红文旅大会，都是创新突围的主动作为。

　　这正是：

　　文旅产业新升级，

　　城市发展有底气。

　　游客慕名纷纷来，

　　地域名片更亮丽。(洛谭/文 雅琦/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 半小时6500斤！直播带货，特色农产品出山
  • 飞鸟大佛原型藏身于龙门石窟宾阳中洞 ...
  • 洛阳旅游年票真方便 这三类人员可办理
  • 李亚在洛阳市“十四五”规划编制工作...
  • 洛阳：释放内需潜力 增强发展动力
  • 洛阳城管部门提醒：逾期未按要求处理...
  • 洛阳一男子街头心脏骤停 三位社区医...
  • 孟津县城关镇组织志愿者帮助椒农抢收花椒
  • 夫妻吵架竟把俩儿子丢街上 一群男民...
  • 洛阳石化：调整炼油结构 提升油品质量
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    栾川县河南村：穷山村...
    西工区中州渠综合治理...
    宜阳90后小伙返乡创业 ...
    嵩县大坪乡三圪塔村：...
    精彩热帖

    洛浦湿地的天空

    秋日里的牵牛花

    再拍西苑桥

    品味老城
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605