以好山好水吸引更多“点睛手”

以前，我们常听到这样一种感叹：村里年轻人越来越少了，缺“能人”，缺主心骨；现在，通过嵩县三合村与返乡创业青年冯亚珂的故事(详见8月11日《洛阳日报》01、05版《绘山绘水绘小康》)，我们发现，这些年像冯亚珂这样归乡的人越来越多了，他们就像山水“点睛手”，让绿水青山更快转变成金山银山，带动村民们过上好日子。

以前，我们常听到这样一种感叹：村里年轻人越来越少了，缺“能人”，缺主心骨；现在，通过嵩县三合村与返乡创业青年冯亚珂的故事，我们发现，这些年像冯亚珂这样归乡的人越来越多了，他们就像山水“点睛手”，让绿水青山更快转变成金山银山，带动村民们过上好日子。

为什么返乡创业？冯亚珂的理由有很多，其中的重要一点，就是家乡的山好水好。嵩县三合村过去交通闭塞、条件恶劣，村民们世代受穷，但这里山山水水的底子好。冯亚珂有绘画的本领和创业的热情，他看到了这片土地的潜力，于是把这里的山水作为最大的资源，在这里创办了写生基地，改善基础设施，建设家庭宾馆，售卖乡村特产……吸引了大量游客，让小村庄变成“手绘小镇”，绿水青山慢慢有了价值，村民们致富的路子也越来越宽。

人人都知道，好山好水是财富，但好山好水不会自动成为金山银山，这就需要促进其转化的“点睛手”，说白了，就是拥有新的见识、技术、资本和梦想的人才。曾经很多小山村交通不便、基础条件差，根本留不住人，更别提人才了，但现在不一样了，很多人才返乡创业，而有好山好水的地方，往往是他们干事创业的首选。也就是说，有了好山好水，就拥有了吸引人才的优势。

就拿洛宁县“三彩小镇”来说，曾经破旧的土窑洞、泥泞的乡间小道、农村小平房等再寻常不过的乡村“风景”，在陶瓷艺术大师郭爱和眼中，却充满了乡村田园之韵。他选择到这里创业，让整个村庄的“颜值”和“气质”实现了升华，一个困顿山村变成了“网红小镇”，美了乡村、富了农民。

通过“手绘小镇”和“三彩小镇”的故事，不难看出，好山好水本身就拥有巨大的吸引力，它们更容易吸引来“点睛手”，能更快打开“绿水青山就是金山银山”的转化通道，这是一个良性循环的过程。这也更让我们坚信“绿水青山就是金山银山”，只要发现更多好山好水，定能引来更多点绿成金的“点睛手”。(新闻观察员 洛谭)