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洛阳旅游年票真方便 这三类人员可办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-15 09:00

　　近日，在涧西区经营一家便利店的孙先生通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询，他在洛阳市区打拼多年，但户籍在山西老家，他想知道自己能不能办理洛阳旅游年票。如果可以办理，需要提供哪些资料。

　　孙先生说，4年前，他在联盟路上开了一家便利店，此后一直在洛阳生活。去年9月，他办理了洛阳市居住证，但不清楚自己能不能办理洛阳旅游年票。

　　市旅游年票管理办公室(简称市年票办)相关工作人员说，《洛阳市旅游年票使用管理办法》规定，洛阳旅游年票的适用对象为：具有洛阳市、济源市户籍的居民；在洛大中专学校学生；在洛居住、工作一年以上，并能够提供相关证明或持洛阳市居住证的非洛阳户籍人员。据此，孙先生可以办理洛阳旅游年票。

　　“洛阳旅游年票实行实名制，售价为每张60元，办理地点为市年票办指定的旅游年票代理销售点。”该工作人员说，洛阳、济源两地居民持本人身份证或户口簿即可办理；在洛大中专学校学生办理时须持本人学生证；在洛居住或工作一年以上的非洛阳户籍人员须持本人身份证和洛阳市居住证(未取得洛阳市居住证的，可提供居住地所辖社区的居住证明、正常缴费的本人洛阳社保卡等资料)，到旅游年票代理销售点办理，也可通过年票办提供的在线销售平台办理。

　　“旅游年票自办理之日起第五日生效，有效期一年，有效期以系统提示时间为准。”该工作人员说，按照有关规定，洛阳旅游年票办理后不予退换。年票丢失、损毁须到市年票办补办，每张另行收取工本费。为避免年票卡片丢失造成不便，用户可通过手机微信关注“洛阳旅游”公众号，绑定个人年票卡信息，通过生成电子年票进入年票景区(点)游览。

　　最后，该工作人员说，洛阳旅游年票用户在年票有效期内，可到年票景区(点)参观、游览，每个景区(点)每天限用一次。使用过程中有任何疑问，可拨打市年票办服务电话0379-62110003或0379-62110000咨询。（记者 郭学锋）
[ 责任编辑：马佳佳]
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