洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

建警民微信群！洛阳老城交巡大队一民警想出和群众联动的妙招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-15 09:00

　　近日，市交警支队老城交巡大队九都金业岗民警王伟路一有闲暇，就会打开微信，翻看一个聊天群里的最新消息。他这不是在开小差，而是在依靠这个微信群，更高效地开展交通治理工作。这个名叫“伟路谈交通”的微信群，是他建立的“网格化”交通管理信息平台。

　　不久前，在“伟路谈交通”微信群中，一名在九都路附近开店的群成员发布信息，说发现一辆白色轿车压着盲道停在了他家店门口。王伟路看到后，马上赶到现场对违法停车的车辆进行了处罚，并通知车主马上将车挪走，整个过程用时不到10分钟。

　　对违法停车如此高效的整治，得益于“伟路谈交通”微信群，还有王伟路和群成员们建立起的共同营造良好交通秩序的合作关系。

　　今年7月，市交警支队将九都路金业路至新街段明确为全市“11条严管路段”之一，在这里对行人、非机动车闯红灯和走机动车道，机动车违法停车等影响交通秩序的顽疾进行整治，打造交通文明示范街。

　　为有效整治违法停车这一交通顽疾，王伟路想到了发动群众共同参与整治的办法，以提高工作效率。于是，他挨家挨户走访了九都路金业路至新街段的近百家沿街商户，并联合辖区城管部门、办事处，建立了“伟路谈交通”微信群。

　　商户们在发现交通违法时，可以直接通过微信群联系民警到场查处。“以往我们发现违法停车等交通违法行为，需要拨打110报警，再转给执勤民警，现在有了微信群，我们一在群里举报，马上有民警过来处理，效率特别高。”一名商户说，经过近期的整治，大家店门前的交通秩序有了明显改善。

　　在整治的同时，王伟路还发动沿街商户主动劝阻各类交通违法行为。“一个商户门前的区域就是一个网格，我们和商户合作，治理好每个网格中的交通秩序，整个路段的交通秩序自然就好了。”王伟路说，下一步，他们将进一步深化和商户、城管部门、办事处的合作，听取各方意见，对路段的交通设施进行提升，让大家出行更安全、顺畅。(记者 郭秩铭 通讯员 田贝贝)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 半小时6500斤！直播带货，特色农产品出山
  • 飞鸟大佛原型藏身于龙门石窟宾阳中洞 ...
  • 洛阳旅游年票真方便 这三类人员可办理
  • 李亚在洛阳市“十四五”规划编制工作...
  • 洛阳：释放内需潜力 增强发展动力
  • 洛阳城管部门提醒：逾期未按要求处理...
  • 洛阳一男子街头心脏骤停 三位社区医...
  • 孟津县城关镇组织志愿者帮助椒农抢收花椒
  • 夫妻吵架竟把俩儿子丢街上 一群男民...
  • 洛阳石化：调整炼油结构 提升油品质量
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    栾川县河南村：穷山村...
    西工区中州渠综合治理...
    宜阳90后小伙返乡创业 ...
    嵩县大坪乡三圪塔村：...
    精彩热帖

    洛浦湿地的天空

    秋日里的牵牛花

    再拍西苑桥

    品味老城
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605