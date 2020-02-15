建警民微信群！洛阳老城交巡大队一民警想出和群众联动的妙招

近日，市交警支队老城交巡大队九都金业岗民警王伟路一有闲暇，就会打开微信，翻看一个聊天群里的最新消息。他这不是在开小差，而是在依靠这个微信群，更高效地开展交通治理工作。这个名叫“伟路谈交通”的微信群，是他建立的“网格化”交通管理信息平台。

近日，市交警支队老城交巡大队九都金业岗民警王伟路一有闲暇，就会打开微信，翻看一个聊天群里的最新消息。他这不是在开小差，而是在依靠这个微信群，更高效地开展交通治理工作。这个名叫“伟路谈交通”的微信群，是他建立的“网格化”交通管理信息平台。

不久前，在“伟路谈交通”微信群中，一名在九都路附近开店的群成员发布信息，说发现一辆白色轿车压着盲道停在了他家店门口。王伟路看到后，马上赶到现场对违法停车的车辆进行了处罚，并通知车主马上将车挪走，整个过程用时不到10分钟。

对违法停车如此高效的整治，得益于“伟路谈交通”微信群，还有王伟路和群成员们建立起的共同营造良好交通秩序的合作关系。

今年7月，市交警支队将九都路金业路至新街段明确为全市“11条严管路段”之一，在这里对行人、非机动车闯红灯和走机动车道，机动车违法停车等影响交通秩序的顽疾进行整治，打造交通文明示范街。

为有效整治违法停车这一交通顽疾，王伟路想到了发动群众共同参与整治的办法，以提高工作效率。于是，他挨家挨户走访了九都路金业路至新街段的近百家沿街商户，并联合辖区城管部门、办事处，建立了“伟路谈交通”微信群。

商户们在发现交通违法时，可以直接通过微信群联系民警到场查处。“以往我们发现违法停车等交通违法行为，需要拨打110报警，再转给执勤民警，现在有了微信群，我们一在群里举报，马上有民警过来处理，效率特别高。”一名商户说，经过近期的整治，大家店门前的交通秩序有了明显改善。

在整治的同时，王伟路还发动沿街商户主动劝阻各类交通违法行为。“一个商户门前的区域就是一个网格，我们和商户合作，治理好每个网格中的交通秩序，整个路段的交通秩序自然就好了。”王伟路说，下一步，他们将进一步深化和商户、城管部门、办事处的合作，听取各方意见，对路段的交通设施进行提升，让大家出行更安全、顺畅。(记者 郭秩铭 通讯员 田贝贝)