洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本科一批录取今日开始！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-15 08:55

　　今日，我省将启动本科一批录取。市招生考试中心普招科科长高冰南介绍，为维护考生利益，在本科一批正式投档前，将进行模拟投档，8月18日正式投档。

　　●高校专项计划、本科一批，哪个先录取？

　　答：8月15日至20日，将进行本科一批录取。包括高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队在内的特殊类型招生志愿，在本科一批之前投档录取。

　　此外，地方专项计划将于8月20日、21日录取。8月22日8时至18时，本科一批和地方专项计划本科批将征集志愿。

　　●听说本科一批录取之前有模拟投档，是怎么回事？

　　答：在本科一批正式投档前，将进行模拟投档，即省招办按计划数105%以内适当比例向高校提供上线生源情况，高校根据本校计划和生源分布情况，合理提出调档比例意见，省招办据此进行模拟投档。高校根据模拟投档情况在正式投档前完成计划调整，调档比例原则上控制在105%以内，并确保符合录取规则的调档考生能够录取。省招办根据高校最终确定的调档比例进行正式投档。

　　模拟投档，可以最大限度确保进档不退，维护考生利益。本科一批实行平行志愿，考生只有一次投档机会，通过模拟投档，院校可根据生源情况调整招生计划，比如确定是否扩招，同时确定调档比例。

　　需要提醒的是，因为要进行模拟投档，所以本科一批录取8月15日开始，8月18日正式投档，在此之后，考生才能查到自己的档案动态。

　　关于高招，如果您有问题，可通过以下方式联系我们

　　一、通过三种方式，留言咨询

　　微信搜索“lywbjyzk”，关注“洛阳晚报教育周刊”微信公众号，在后台留言

　　关注快手号“洛阳教育”后留言

　　关注抖音号“洛阳晚报教育周刊”后留言

　　二、加入晚报高招帮帮团QQ群

　　(群号：521345851)与记者联系

　　三、拨打晚报教育周刊记者电话18625795911咨询（见习记者 刘敏）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 半小时6500斤！直播带货，特色农产品出山
  • 飞鸟大佛原型藏身于龙门石窟宾阳中洞 ...
  • 洛阳旅游年票真方便 这三类人员可办理
  • 李亚在洛阳市“十四五”规划编制工作...
  • 洛阳：释放内需潜力 增强发展动力
  • 洛阳城管部门提醒：逾期未按要求处理...
  • 洛阳一男子街头心脏骤停 三位社区医...
  • 孟津县城关镇组织志愿者帮助椒农抢收花椒
  • 夫妻吵架竟把俩儿子丢街上 一群男民...
  • 洛阳石化：调整炼油结构 提升油品质量
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    栾川县河南村：穷山村...
    西工区中州渠综合治理...
    宜阳90后小伙返乡创业 ...
    嵩县大坪乡三圪塔村：...
    精彩热帖

    洛浦湿地的天空

    秋日里的牵牛花

    再拍西苑桥

    品味老城
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605