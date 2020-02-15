本科一批录取今日开始！

今日，我省将启动本科一批录取。市招生考试中心普招科科长高冰南介绍，为维护考生利益，在本科一批正式投档前，将进行模拟投档，8月18日正式投档。

今日，我省将启动本科一批录取。市招生考试中心普招科科长高冰南介绍，为维护考生利益，在本科一批正式投档前，将进行模拟投档，8月18日正式投档。

●高校专项计划、本科一批，哪个先录取？

答：8月15日至20日，将进行本科一批录取。包括高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队在内的特殊类型招生志愿，在本科一批之前投档录取。

此外，地方专项计划将于8月20日、21日录取。8月22日8时至18时，本科一批和地方专项计划本科批将征集志愿。

●听说本科一批录取之前有模拟投档，是怎么回事？

答：在本科一批正式投档前，将进行模拟投档，即省招办按计划数105%以内适当比例向高校提供上线生源情况，高校根据本校计划和生源分布情况，合理提出调档比例意见，省招办据此进行模拟投档。高校根据模拟投档情况在正式投档前完成计划调整，调档比例原则上控制在105%以内，并确保符合录取规则的调档考生能够录取。省招办根据高校最终确定的调档比例进行正式投档。

模拟投档，可以最大限度确保进档不退，维护考生利益。本科一批实行平行志愿，考生只有一次投档机会，通过模拟投档，院校可根据生源情况调整招生计划，比如确定是否扩招，同时确定调档比例。

需要提醒的是，因为要进行模拟投档，所以本科一批录取8月15日开始，8月18日正式投档，在此之后，考生才能查到自己的档案动态。

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