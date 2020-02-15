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洛阳市首届消费扶贫购物节北乡村专场拉开帷幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-15 08:56

主播直播带货

　　“瞧，这个叫‘欧洲李’，香甜可口，健脾开胃！”昨日上午，在栾川县重渡沟管委会北乡村果园里，几名年轻靓丽的主播，从枝头摘下新鲜的李子，边品尝边向镜头前的观众宣传推介。

　　当天，洛阳市首届消费扶贫购物节北乡村专场拉开帷幕。此次活动由市扶贫办联合嗨团网络组织，邀请部分主播走进北乡村直播，帮助北乡村销售当地特色水果“德国李”和“欧洲李”。同时，“嗨团网络驻北乡村消费扶贫帮扶基地”正式挂牌成立，除了开展农产品销售，还将为村里培养直播带货人才。

　　在活动现场，短短2个小时，北乡村果园里的8100余斤“欧洲李”“德国李”被抢订一空，当天已发向全国客户。

　　前不久，由市扶贫办主办的洛阳市首届消费扶贫购物节正式启动，将持续3个月。市政府办公室驻北乡村工作队有关负责人表示，消费扶贫购物节通过“电商+消费扶贫”模式，整合当地扶贫产品，打造特色区域品牌，促进贫困群众的农副产品进入市场流通环节，实现扶贫产品向扶贫商品的转换，带动当地花椒、蒲公英、香菇、“德国李”等农产品种植及养殖产业的发展。(记者 孟山 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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