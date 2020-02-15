省第29届群众书法展洛阳作品展举行

记者近日从市图书馆获悉，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年——河南省第29届群众书法展洛阳作品展日前在洛阳市图书馆举行，将于25日结束，市民可免费参观。

记者近日从市图书馆获悉，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年——河南省第29届群众书法展洛阳作品展日前在洛阳市图书馆举行，将于25日结束，市民可免费参观。 记者近日从市图书馆获悉，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年——河南省第29届群众书法展洛阳作品展日前在洛阳市图书馆举行，将于25日结束，市民可免费参观。 此次展览由洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳市书法家协会和洛阳市图书馆承办，展出作品110幅，旨在通过书法艺术的形式弘扬时代主旋律和中华传统文化，展现新时代河洛大地的精神面貌。 此次参展作品全部是河南省第29届群众书法作品展洛阳获奖及入展作者作品，质量较高，将为广大书法爱好者提供面对面学习和交流的平台。(记者 李冰 通讯员 梁佳明)