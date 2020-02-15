洛阳开展城市清洁集中行动 共创生态宜居美丽家园

昨日下午，市委副书记赵会生深入伊滨区，和志愿者们一道参与城市清洁行动。

昨日下午，市委副书记赵会生深入伊滨区，和志愿者们一道参与城市清洁行动。

伊滨区玉泉街是市容市貌整治的重点路段。赵会生和志愿者们握铁锹、持扫帚走进路旁绿化带，捡垃圾、铲杂草、清石块。大家不嫌脏、不怕累，热情高涨、干劲儿十足。经过一番辛勤劳动，绿化带环境焕然一新。对该路段存在的电线裸露、商铺广告杂乱等问题，赵会生要求当地立行立改、整治到位，并举一反三、全面排查，再掀全域城市清洁行动高潮，营造干净整齐、生态宜居的城市环境。

赵会生指出，开展城市清洁集中行动，是巩固提升文明城市创建成果、满足人民美好生活需要的重要抓手。要深入贯彻习近平生态文明思想，把爱国卫生运动、文明城市创建与城市清洁行动结合起来，在疫情防控常态化中强化环境卫生治理，不断提升城市品质和生态环境。要坚持问题导向，紧盯城乡接合部、老旧小区、背街小巷等重点区域，真正把环境脏乱问题当作“眼中钉”“肉中刺”，发现一处消灭一处，加快建立长效管护机制，不断提升城市精细化管理水平。要坚持“人民城市人民建、建好城市为人民”的理念，全民动员、全民参与深入开展爱国卫生运动，提倡文明健康、绿色环保的生活方式，着力创造人人齐参与、社会齐发力的共建共治共享的良好局面。(记者 何奕儒)