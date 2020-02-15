洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：释放内需潜力 增强发展动力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-15 08:16

老城十字街夜市

　　消费，是扩内需、稳经济的重要抓手。今年以来，依托14亿人的巨大市场，“中国消费”正在全面复苏，结构升级持续推进。

　　建设区域性消费中心城市，是洛阳加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎的需要，也是必然选择。

　　市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，要持续释放强劲内需，大力实施消费提力行动，加快建设区域性消费中心城市。

　　促旺传统消费，培育新兴消费，繁荣夜间消费，打造消费品牌。我市正以新消费引领消费结构升级，不断提升副中心城市辐射带动力。

正大广场

　　打造消费品牌　释放传统消费新活力

　　什么是消费中心城市？

　　很多人脑海中首先想到的大概是巴黎、伦敦、东京等名店云集、大牌汇聚的国际性大都市，抑或是北京、上海、深圳等商圈环绕、引领潮流的一线城市。

　　建设区域性消费中心城市，内在的重要载体离不开城市核心商圈等商业网点的规划布局。

　　近年，随着一些大型商场陆续开业，我市的商业发展格局，正从王府井新都汇商圈、万达广场及丹尼斯百货商圈、中央百货区域商圈“三足鼎立”，逐渐向多核化转变。

　　如果说商圈在消费版图上灿若繁星，那么散落在各城市区的特色商业街更是繁花似锦。

　　今年7月，承载了几代人记忆的西工小街，在掀起改造提升的“红盖头”之后又有了“大动作”——作为我市首条数字街区正式开街。它将充分运用阿里巴巴大数据、云计算、蜂鸟即配、移动支付等技术优势，打造我市数字消费地标。

　　推进特色商业街区建设是扩大内需、拉动消费的重要载体，对提升洛阳副中心城市辐射带动力具有重要作用。《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》就促旺传统消费、打造消费品牌，提出了多点发力的要求。

　　承载点——

　　强化商业网点规划，支持王府井等商贸企业创新商业模式，建设关林步行街、华耀城步行街等一批特色商业步行街。

　　创新点——

　　引进一批国内外酒店管理公司、知名连锁品牌酒店，促进住房、汽车等大宗消费，打造高品位、智能化、现代化消费中心。

　　品牌点——

　　挖掘打造一批老字号品牌和“百年老店”，打造老字号消费集聚区。

　　在一轮又一轮激烈的商业竞争浪潮冲击下，我市各大传统商业体不断转型升级，也将释放出新的活力。

文峰塔灯光秀

　　发展电子商务　引领消费新热点

　　如今，直播带货在洛阳已经不是新名词。受疫情影响，餐饮、旅游等传统消费受冲击较大，而直播带货等“宅经济”则风生水起。

　　这不，就连传统的制造业企业，也做起了直播带货的生意。

　　10天时间，1.3亿元成交额！借助首次“云上”举办的第127届中国进出口商品交易会，中国庞村·世界钢制家具之都“云推介”活动收获满满。

　　“不仅成交量远超预期，更重要的是，树立了洛阳钢制家具的新形象。”伊滨区有关负责人说。

　　谋长远之策，须行固本之举。当前和今后一个时期，不论是应对复杂多变的外部形势，还是中国经济增长的内在要求，都需要提升居民消费能力促进内需。

　　而作为我市“565”现代产业体系的重要组成部分，电子商务产业不仅是企业开拓市场、提高效率的重要方式，还是地区优化产业结构、形成新的经济增长点的重要途径，电子商务带来的低成本、便利化，更是提升居民消费能力的关键一招。

　　据统计，今年上半年，我市电子商务交易额完成1460亿元，同比增长19.57%。其中，网络零售额257亿元，同比增长22.38%。

　　市商务局相关负责人介绍，截至目前，我市共有1个国家级、20个省级电商示范企业，8个省级电子商务示范基地，2个省级跨境电子商务园区。下一步，我市将继续大力发展电子商务，培育发展在线教育、智慧零售、直播经济、无接触配送等新业态新模式，形成新的消费热点。

龙门古街文艺表演

　　叫响“古都夜八点”　繁荣洛阳夜经济

　　华灯初上，位于老城区中州中路北侧的天心文化产业园热闹起来。作为集餐饮、娱乐、文化、艺术、体育、创意等业态于一体的城市文化“打卡地”，这里正迎来一天的客流高峰。

　　而入夜的老城十字街，大红灯笼和金属乐器的碰撞，老店铺里的现代“快闪”表演……不止一次来过洛阳的游客会发现，“网红打卡地”老城十字街夜市变了。

　　为叫响“文化老城”口号，老城区推出“街头音乐季”特色主题活动，通过公益创意音乐、快闪音乐表演，魔术、剪纸表演等形式，提升老城十字街的夜品位。

　　消费激活，城市醒来。夜经济为洛阳经济社会发展按下“快进键”。

　　我市今年5月启动的“古都夜八点”文旅消费活动，正是落实市委“五提”行动的具体部署。通过创新夜游产品、丰富消费业态、激活文旅消费，不仅为广大消费者带来全新体验，也为城市夜经济注入了活力。

　　“中原快车·古都夜八点”号高铁旅游列车开行，夜游龙门石窟项目开放，洛邑古城3D灯光秀上演，公益电影放映季活动启动，洛阳都市圈首个“夜间青年之家”揭牌……夜购、夜游、夜娱、夜读、夜赏等业态有内涵有看头，演艺、美食、非遗、文创等产品有市场有赏头。

　　截至目前，“古都夜八点”活动共接待市民游客600万人次，实现文化旅游收入13亿元，我市的景区、园区、商圈和业态产品，纷纷成为夜间消费的“打卡地”“打卡物”。

　　夜间经济的繁荣程度是一座城市经济开放度和活跃度的重要标志。

　　《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》，也为洛阳的夜勾勒出一幅美丽的新画卷——繁荣夜间消费，打造洛邑古城等一批“夜洛阳”地标，提升“古都夜八点”等夜经济品牌，大力发展美食名吃、演艺娱乐等多元化夜间消费业态。

　　有专家指出，中国拥有全球规模最庞大、层次最丰富的消费市场。随着中国经济结构转型和消费不断升级，内需市场仍将是拉动中国经济增长的强大引擎。

　　新消费催生新业态，新消费带来新机遇，新消费激发新活力，新消费也必将提升副中心城市的强大辐射力，助力洛阳经济加快向高质量发展方向迈进。（记者 李迎博 李岚 通讯员 金婷婷 本版图片均为资料图片）

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 半小时6500斤！直播带货，特色农产品出山
  • 飞鸟大佛原型藏身于龙门石窟宾阳中洞 ...
  • 洛阳旅游年票真方便 这三类人员可办理
  • 李亚在洛阳市“十四五”规划编制工作...
  • 洛阳：释放内需潜力 增强发展动力
  • 洛阳城管部门提醒：逾期未按要求处理...
  • 洛阳一男子街头心脏骤停 三位社区医...
  • 孟津县城关镇组织志愿者帮助椒农抢收花椒
  • 夫妻吵架竟把俩儿子丢街上 一群男民...
  • 洛阳石化：调整炼油结构 提升油品质量
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    栾川县河南村：穷山村...
    西工区中州渠综合治理...
    宜阳90后小伙返乡创业 ...
    嵩县大坪乡三圪塔村：...
    精彩热帖

    洛浦湿地的天空

    秋日里的牵牛花

    再拍西苑桥

    品味老城
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605