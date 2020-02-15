洛阳：释放内需潜力 增强发展动力

市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，要持续释放强劲内需，大力实施消费提力行动，加快建设区域性消费中心城市。

老城十字街夜市

消费，是扩内需、稳经济的重要抓手。今年以来，依托14亿人的巨大市场，“中国消费”正在全面复苏，结构升级持续推进。

建设区域性消费中心城市，是洛阳加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎的需要，也是必然选择。

市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，要持续释放强劲内需，大力实施消费提力行动，加快建设区域性消费中心城市。

促旺传统消费，培育新兴消费，繁荣夜间消费，打造消费品牌。我市正以新消费引领消费结构升级，不断提升副中心城市辐射带动力。

正大广场

打造消费品牌 释放传统消费新活力

什么是消费中心城市？

很多人脑海中首先想到的大概是巴黎、伦敦、东京等名店云集、大牌汇聚的国际性大都市，抑或是北京、上海、深圳等商圈环绕、引领潮流的一线城市。

建设区域性消费中心城市，内在的重要载体离不开城市核心商圈等商业网点的规划布局。

近年，随着一些大型商场陆续开业，我市的商业发展格局，正从王府井新都汇商圈、万达广场及丹尼斯百货商圈、中央百货区域商圈“三足鼎立”，逐渐向多核化转变。

如果说商圈在消费版图上灿若繁星，那么散落在各城市区的特色商业街更是繁花似锦。

今年7月，承载了几代人记忆的西工小街，在掀起改造提升的“红盖头”之后又有了“大动作”——作为我市首条数字街区正式开街。它将充分运用阿里巴巴大数据、云计算、蜂鸟即配、移动支付等技术优势，打造我市数字消费地标。

推进特色商业街区建设是扩大内需、拉动消费的重要载体，对提升洛阳副中心城市辐射带动力具有重要作用。《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》就促旺传统消费、打造消费品牌，提出了多点发力的要求。

承载点——

强化商业网点规划，支持王府井等商贸企业创新商业模式，建设关林步行街、华耀城步行街等一批特色商业步行街。

创新点——

引进一批国内外酒店管理公司、知名连锁品牌酒店，促进住房、汽车等大宗消费，打造高品位、智能化、现代化消费中心。

品牌点——

挖掘打造一批老字号品牌和“百年老店”，打造老字号消费集聚区。

在一轮又一轮激烈的商业竞争浪潮冲击下，我市各大传统商业体不断转型升级，也将释放出新的活力。

文峰塔灯光秀

发展电子商务 引领消费新热点

如今，直播带货在洛阳已经不是新名词。受疫情影响，餐饮、旅游等传统消费受冲击较大，而直播带货等“宅经济”则风生水起。

这不，就连传统的制造业企业，也做起了直播带货的生意。

10天时间，1.3亿元成交额！借助首次“云上”举办的第127届中国进出口商品交易会，中国庞村·世界钢制家具之都“云推介”活动收获满满。

“不仅成交量远超预期，更重要的是，树立了洛阳钢制家具的新形象。”伊滨区有关负责人说。

谋长远之策，须行固本之举。当前和今后一个时期，不论是应对复杂多变的外部形势，还是中国经济增长的内在要求，都需要提升居民消费能力促进内需。

而作为我市“565”现代产业体系的重要组成部分，电子商务产业不仅是企业开拓市场、提高效率的重要方式，还是地区优化产业结构、形成新的经济增长点的重要途径，电子商务带来的低成本、便利化，更是提升居民消费能力的关键一招。

据统计，今年上半年，我市电子商务交易额完成1460亿元，同比增长19.57%。其中，网络零售额257亿元，同比增长22.38%。

市商务局相关负责人介绍，截至目前，我市共有1个国家级、20个省级电商示范企业，8个省级电子商务示范基地，2个省级跨境电子商务园区。下一步，我市将继续大力发展电子商务，培育发展在线教育、智慧零售、直播经济、无接触配送等新业态新模式，形成新的消费热点。

龙门古街文艺表演

叫响“古都夜八点” 繁荣洛阳夜经济

华灯初上，位于老城区中州中路北侧的天心文化产业园热闹起来。作为集餐饮、娱乐、文化、艺术、体育、创意等业态于一体的城市文化“打卡地”，这里正迎来一天的客流高峰。

而入夜的老城十字街，大红灯笼和金属乐器的碰撞，老店铺里的现代“快闪”表演……不止一次来过洛阳的游客会发现，“网红打卡地”老城十字街夜市变了。

为叫响“文化老城”口号，老城区推出“街头音乐季”特色主题活动，通过公益创意音乐、快闪音乐表演，魔术、剪纸表演等形式，提升老城十字街的夜品位。

消费激活，城市醒来。夜经济为洛阳经济社会发展按下“快进键”。

我市今年5月启动的“古都夜八点”文旅消费活动，正是落实市委“五提”行动的具体部署。通过创新夜游产品、丰富消费业态、激活文旅消费，不仅为广大消费者带来全新体验，也为城市夜经济注入了活力。

“中原快车·古都夜八点”号高铁旅游列车开行，夜游龙门石窟项目开放，洛邑古城3D灯光秀上演，公益电影放映季活动启动，洛阳都市圈首个“夜间青年之家”揭牌……夜购、夜游、夜娱、夜读、夜赏等业态有内涵有看头，演艺、美食、非遗、文创等产品有市场有赏头。

截至目前，“古都夜八点”活动共接待市民游客600万人次，实现文化旅游收入13亿元，我市的景区、园区、商圈和业态产品，纷纷成为夜间消费的“打卡地”“打卡物”。

夜间经济的繁荣程度是一座城市经济开放度和活跃度的重要标志。

《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》，也为洛阳的夜勾勒出一幅美丽的新画卷——繁荣夜间消费，打造洛邑古城等一批“夜洛阳”地标，提升“古都夜八点”等夜经济品牌，大力发展美食名吃、演艺娱乐等多元化夜间消费业态。

有专家指出，中国拥有全球规模最庞大、层次最丰富的消费市场。随着中国经济结构转型和消费不断升级，内需市场仍将是拉动中国经济增长的强大引擎。

新消费催生新业态，新消费带来新机遇，新消费激发新活力，新消费也必将提升副中心城市的强大辐射力，助力洛阳经济加快向高质量发展方向迈进。（记者 李迎博 李岚 通讯员 金婷婷 本版图片均为资料图片）