“豪气”居民“送”社区工作人员一套房

5月中旬，014中心社区的第四网格长赵迎遇到了“美事”，凭空多了一套房。清杂物、修水电、出租房屋……她每天为房子忙得不亦乐乎，世上真有“天上掉房子”的好事？

5月中旬，014中心社区的第四网格长赵迎遇到了“美事”，凭空多了一套房。清杂物、修水电、出租房屋……她每天为房子忙得不亦乐乎，世上真有“天上掉房子”的好事？

“没错！我是多了一套房，只不过我只有‘使用权’。”赵迎开朗地笑道。

014中心社区隶属于洛阳市西工区西工街道办事处，社区有6个网格长，赵迎是其中之一。去年年底，她负责的网格区域内的居民出了事。50岁的古洪超突发脑出血住了院，出院后，他虽然思维清晰，但行动不便。更难办的是，古洪超离异，没有子女，也没经济来源。

“他的身边离不开人，住养老服务机构请护工照料是一个好办法。”赵迎说，古洪超没多少存款，她得帮他选一个性价比高的养老服务机构，“一周时间转了七八家，最后选定了一家离社区不远，硬件设施不错的。”

古洪超没有经济来源，住养老服务机构费用从哪出？

除了帮他申请低保，赵迎还想出了新办法：“他的房子可以出租，租金补他在养老服务机构的花销。”听了赵迎的想法，古洪超当即答应，他把房子的钥匙和储蓄卡一并交给赵迎，说：“这房子以后由你管理，卡里的房租也由你支配，我完全信任你！”

“屋里到处是杂物，我们用了三四天才清理干净。”赵迎说，她在社区里张贴了房屋出租广告后，电话每天响不停。只要接到看房电话，她要立马赶过去。好在没过多久，房子就租出去了。

“小赵，怎么停电了”“小赵，水管好像出了问题”……租房后的杂事不少，租户有问题，会随时联系赵迎，她都是随叫随到。大家开玩笑：“你又多了一套房。”她笑道:“自家的房子出租，我都没这么上心。”

014中心社区的中老年人偏多，社区工作要细致、耐心。该社区正在打造“社情民意零盲点”“亲情沟通零距离”等的“零”式服务体系，让社区成为温暖的港湾。

赵迎（右一）在和陆丽霞聊天

“赵迎，好闺女，我来啦。”谈话间，81岁的陆丽霞来到社区，她的两个儿子身体不好，住在医院和养老院，她一个人生活。“我的小儿子没有经济来源，治疗和住院费都压在我身上。”陆丽霞说。社区工作人员得知她的情况，亲自为她的小儿子整理材料，申请低保，陆丽霞深受感动，把社区工作人员当亲闺女。

作为网格长，赵迎熟悉网格内每一名独居老人的情况，“我们还记得近些天这些独居老人出现在小区内的次数。”赵迎说，要是发现谁两天没露面，她会亲自上门询问。

社区工作人员在给陆丽霞讲社区服务知识

记者手记

社区工作千头万绪，014中心社区打造“零”式服务体系，社区工作人员为居民服务、解难，从日常的琐碎小事入手，一件件加以解决，把工作做到群众的心坎上，暖了居民的心。

（洛报融媒记者 何奕儒 实习生 朱奕璇）