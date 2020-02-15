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洛阳一男子街头心脏骤停 三位社区医生接力施救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-14 19:18

　　“感谢郜医生的救命之恩，是他和同事给了我第二次生命。”今日，仍在洛阳东方医院接受治疗的曹先生用微弱的语气表达谢意。话音刚落，泪水已打湿他的脸颊。一周前，曹先生外出时突然晕倒，附近一家社区卫生服务中心医生郜长江、张占修、张岳峰等三人接力施救，最终把他从死亡线拉回。

　　8月6日10时21分，涧西区郑州路第二社区卫生服务中心各科室人员像平常一样有条不紊在岗位上忙碌着。突然，一名男子大喊着跑进卫生服务中心，“医生、医生，外面有人晕倒了，赶紧救人”。

　　洛阳东方医院下基层医师郜长江听罢，拿起手边的血压计冲出去，社区卫生服务中心医生张占修紧随其后。60多米的距离、途中要横穿2条马路，郜长江和张占修十几秒就赶到患者身边。

　　“倒地的是一名中年男子，当时脸色青紫，呼吸、心跳、颈动脉波动消失，瞳孔散发，血压也测不到。”郜长江说，他判断男子处于心脏骤停状态，最佳施救时间是事发后的4到6分钟，必须立即进行胸外按压和人工呼吸。

　　说时迟那时快，郜长江摆正男子体位开始施救，张占修迅速打了120。此时，社区卫生服务中心医生张岳峰也赶到现场。郜长江、张占修、张岳峰徒手对男子进行一轮又一轮的心肺复苏抢救。时间一分一秒过去，郜长江等人已是大汗淋漓，男子却没有意识，接力抢救仍在进行......

　　大约4分钟后，120急救车呼啸赶来，郜长江又协助急救医生对男子进行气管插管、除颤等紧急处置，男子随后被送往洛阳东方医院。

　　“因救治及时，病人到医院时心跳已经恢复，但情况不容乐观，被送入急诊重症监护室抢救。”洛阳东方医院急诊科医生说，经过多日救治，病人入院3天后脱离呼吸机恢复自主呼吸，4天后能被唤醒。眼下，病人的各项生命体征稳定，生理机能逐步恢复正常，已转入普通病房接受进一步治疗。

　　“感谢所有的好心人，如果没人及时跑去喊医生、没有郜医生等人接力抢救，后果真不堪设想。”曹先生的妻子说，事发前一天，她丈夫曾出现多次短暂性心绞痛，但当时并不在意，没想到第二天外出办事途中出了事儿。

　　记者采访中了解到，今年39岁的郜长江在洛阳东方医院急诊科工作多年，急救经验丰富。去年8月，他被医院派到郑州路第二社区卫生服务中心进行为期一年的基层锻炼。

　　“救死扶伤是医生本职，我只是做了自己该做的事儿。”郜长江说，他借此提醒市民定期到医院检查身体，学习一些心肺复苏之类的急救知识，以备紧急情况下帮助他人。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 尤云飞 田文彪 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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