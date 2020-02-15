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节目单新鲜出炉！正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节邀你“嗨翻天”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-14 17:58

　　“乐”生活，“悦”心情，8月15日—16日，由洛阳网主办、正弘悦府独家冠名的正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节即将唱响美丽的洛阳。今日上午，该音乐节的最终节目单新鲜出炉，21Gram、糖果派对、高度愉悦、居里夫人等十大人气乐队，将为广大乐迷带来超过50首的劲爆歌曲，让你在这个周末拒绝平淡，和各大人气主唱一起“放肆”呐喊！

　　根据公布的节目单，8月15日，正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节的首日节目将由T型公路、高度愉悦、笨鸟团、鸡蛋面、任和&洛地有声五支乐队联袂上演，包含《时光旅程》、《洛阳汤馆》、《王者荣耀》等知名曲目。

　　8月16日，在本届音乐节第二日，沉舟乐队、糖果派对、21Gram等五支乐队将华丽亮相，他们上演的曲目有《神秘的你》、《拿铁》、《SAY洛阳》等。根据节目单顺序，程远&洛地有声乐队的《看牡丹》、《丽景门》、《书说洛阳》、《洛阳汤客》、《洛邑古城》、《芳林路》六曲饱含洛阳元素的原创作品，将为本届音乐节画上圆满句号。

　　据了解，除了十大人气乐队的精彩演出之外，为期两日的音乐节还会在演出过程中穿插女子舞团劲歌热舞、MC串场互动游戏等环节，让你在现场感受洛阳“震躁”的精彩魅力，和主唱一起“嗨翻天”。

　　一场好玩的音乐节，舞台够炫、有氛围感才能让人玩到尽兴。为此，主办方特意打造了充满创意的大型舞台，用炫动的光感和互动感营造现场氛围，照亮这片音乐的“高地”。此外，在音乐节现场，还设置有专属视觉引导、彩虹色点缀主门、大型发光字地标，让广大乐迷随时可以打卡拍照，记录这段奇幻的音乐旅程。

　　明日下午，正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节将如期上演，届时，除了音乐，正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节还将推出“美食嘉年华”和“潮玩市集”，哈啤、百威、科罗娜、贝克等知名啤酒、熊姬奶茶、多米居酒屋、春都火腿肠、轩妈蛋黄酥、网红美食，精致冷餐、地道小吃等等总有一款适合你的口味，让你来这一次，饱了耳朵也不会亏待肚皮。

　　音乐之行，欢唱之约，乐享之旅，正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节的华美乐章盛启在即，你准备好了吗？在即将到来的这个周末，更多精彩等你现场来解锁。(记者 李珂尧 实习生 孙棹帆)
[ 责任编辑：潘亮]
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