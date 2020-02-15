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@洛阳人，请查收！正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节乐迷大礼包即将售罄……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-14 16:03

　　如果你厌倦了重复的生活，看腻了熟悉的风景，那么，你一定需要燃动的音乐来唤醒你躁动不安的心！想疯个够，唱个够，给平淡的生活一点“颜色瞧瞧”？8月15日-16日，正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节等你来“放肆”！

　　据了解，正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节报名通道开放仅1天，8月15日的首批500份限量版乐迷大礼包就被乐迷朋友全部抢光，展现出地道洛阳“躁”的超强吸引力。目前，8月16日的第二批500份乐迷大礼包也仅剩30余份。

　　“最喜欢的乐队是沉舟了，网易云音乐上的就让我坠入海底超好听”、“超级爱T型公路乐队的主唱和贝斯，鼓手也超级帅，冲鸭！”、“居然有糖果派对！爱了爱了！”、“8月15日，16日，坚决抽时间去！”……正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节即将举办的消息一经传来就热度“狂飙”，乐迷朋友纷纷留言点赞，表达对音乐节的期待。

　　在音乐爱好者心中，“在现场”才是感受音乐的最佳方式，现场感的原声、最震撼的电音、沉浸式的体验，让人仿佛从心灵到每一处毛孔都在跟着节拍呐喊。此次正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节邀请的乐队包括任和&洛地有声、程远&洛地有声、沉舟乐队、居里夫人、T型公路、高度愉悦等，他们将用潮范儿原创、劲爆摇滚以及连续2日超过40首的歌曲，带你嗨唱过瘾。

　　除了音乐，正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节还将推出“美食嘉年华”和“潮玩市集”，哈啤、百威、科罗娜、贝克等知名啤酒、熊姬奶茶、多米居酒屋、春都火腿肠、轩妈蛋黄酥、网红美食，精致冷餐、地道小吃等等总有一款适合你的口味，让你来这一次，饱了耳朵也不会亏待肚皮。

　　“躁”音乐，逛市集，品美食，潮玩乐，8月15日-16日，正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节即将盛大开启，请广大乐迷朋友及时报名，千万别错过这场好吃又好玩儿的音乐美食乐享之旅。(记者 李珂尧 实习生 孙棹帆)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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