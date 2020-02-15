半小时6500斤！直播带货，特色农产品出山

“瞧，这个叫欧洲李，香甜可口，健脾开胃！”今日上午，在栾川县重渡沟管委会北乡村果园，几位青春靓丽的带货主播，从枝头摘下新鲜的李子，边品尝边向镜头前的全国消费者宣传推介。当天，洛阳市首届消费扶贫购物节北乡村专场拉开帷幕。

“瞧，这个叫欧洲李，香甜可口，健脾开胃！”今日上午，在栾川县重渡沟管委会北乡村果园，几位青春靓丽的带货主播，从枝头摘下新鲜的李子，边品尝边向镜头前的全国消费者宣传推介。当天，洛阳市首届消费扶贫购物节北乡村专场拉开帷幕。

此次活动由洛阳市扶贫办主办。活动现场邀请部分带货主播走进北乡村，现场直播带货，开设洛阳市首届消费扶贫购物节北乡村专场，帮助北乡村销售当地特色水果“德国李”和“欧洲李”。在活动现场，短短半个小时，北乡村果园里的6500斤“欧洲李”被抢订一空，当天将发往全国客户手中。

北乡村位于栾川县北部，是该县83个贫困村之一，也是20个深度贫困村之一。自2016年洛阳市政府办公室开展驻村帮扶以来，驻北乡村工作队坚持党建引领，围绕“生态立村、旅游强村、产业富村”的发展定位，强力推进脱贫攻坚。截至2019年底，全村开办家庭宾馆58家，农家饭店4家。农户住宅从2016年48%左右的土坯房变成如今96%以上的2层小楼，村73户285人建档立卡贫困户中，目前仅剩1户3人为政策兜底保障，2020年将实现脱贫摘帽。

7月17日，洛阳市首届消费扶贫购物节启动，在栾川县、嵩县、洛宁县、汝阳县、宜阳县、新安县等地设有6个分会场，活动将持续3个月。

洛阳市政府办公室驻北乡村工作队有关负责人表示，消费扶贫购物节期间，通过“电商+消费扶贫”模式，整合当地扶贫产品，打造特色区域品牌，促进贫困群的农副产品进入市场流通环节，实现扶贫产品向扶贫商品的转换，将有效提升扶贫产品市场竞争力和附加值。（洛报融媒记者 孟山）