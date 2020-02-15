洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

半小时6500斤！直播带货，特色农产品出山
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-14 11:45

　　“瞧，这个叫欧洲李，香甜可口，健脾开胃！”今日上午，在栾川县重渡沟管委会北乡村果园，几位青春靓丽的带货主播，从枝头摘下新鲜的李子，边品尝边向镜头前的全国消费者宣传推介。当天，洛阳市首届消费扶贫购物节北乡村专场拉开帷幕。

　　此次活动由洛阳市扶贫办主办。活动现场邀请部分带货主播走进北乡村，现场直播带货，开设洛阳市首届消费扶贫购物节北乡村专场，帮助北乡村销售当地特色水果“德国李”和“欧洲李”。在活动现场，短短半个小时，北乡村果园里的6500斤“欧洲李”被抢订一空，当天将发往全国客户手中。

　　北乡村位于栾川县北部，是该县83个贫困村之一，也是20个深度贫困村之一。自2016年洛阳市政府办公室开展驻村帮扶以来，驻北乡村工作队坚持党建引领，围绕“生态立村、旅游强村、产业富村”的发展定位，强力推进脱贫攻坚。截至2019年底，全村开办家庭宾馆58家，农家饭店4家。农户住宅从2016年48%左右的土坯房变成如今96%以上的2层小楼，村73户285人建档立卡贫困户中，目前仅剩1户3人为政策兜底保障，2020年将实现脱贫摘帽。

　　7月17日，洛阳市首届消费扶贫购物节启动，在栾川县、嵩县、洛宁县、汝阳县、宜阳县、新安县等地设有6个分会场，活动将持续3个月。

　　洛阳市政府办公室驻北乡村工作队有关负责人表示，消费扶贫购物节期间，通过“电商+消费扶贫”模式，整合当地扶贫产品，打造特色区域品牌，促进贫困群的农副产品进入市场流通环节，实现扶贫产品向扶贫商品的转换，将有效提升扶贫产品市场竞争力和附加值。（洛报融媒记者 孟山）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳城市区路内泊位停车费事后可补缴...
  • 洛阳：打造一流营商环境 助力高质量发展
  • 我市今年首场现场招聘会举行 这些行业...
  • 刘宛康到孟津县、吉利区暗访污染防治工作
  • 洛阳持续开展“五不一让”专项整治行...
  • 好消息！两项儿童诊疗救治项目落户洛阳
  • 到公园周边盗窃电动车 俩毛贼被刑事拘留
  • 一女子欲跳桥轻生 大爷转移女子注意力...
  • 半小时6500斤！直播带货，特色农产品出山
  • 契税税率提高了？优惠政策结束了？ 这...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    栾川县河南村：穷山村...
    西工区中州渠综合治理...
    宜阳90后小伙返乡创业 ...
    嵩县大坪乡三圪塔村：...
    精彩热帖

    洛浦湿地的天空

    秋日里的牵牛花

    再拍西苑桥

    品味老城
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605