偃师市人民检察院开展“法治宣讲进乡村 普法意识入人心”活动

8月10日，偃师市人民检察院第五检察部副主任李淑环一行走进偃师市顾县镇曲家寨(企业)关工委组织的小学生暑期义务培训班，开展“法治教育进乡村”活动。

8月10日，偃师市人民检察院第五检察部副主任李淑环一行走进偃师市顾县镇曲家寨(企业)关工委组织的小学生暑期义务培训班，开展“法治教育进乡村”活动。

该活动以“学会自我保护，远离不法侵害”为主题，通过课前研判、集中授课、交流互动、安全演练、入户宣传五部分，给孩子们上了一堂生动活泼的法治实践课，加大对“侵害未成年人案件强制报告制度”的宣传力度，持续推进“一号检察建议”，引导孩子们树立法治意识、自我认知及自我保护能力，让法律走到孩子们身边、走进孩子们心里，受到师生、家长和关工委老前辈们的一致好评和高度赞誉。

安全教育从娃娃抓起，未成年人防侵教育害刻不容缓。不仅要让孩子们掌握防侵害知识，更要培养他们树立自我保护意识，遭遇身体侵害时要及时向他人寻求帮助和保护，提高孩子们防侵害的意识和本领。活动过程中，检察官用日常生活常见的行为分析背后隐藏的危险，引发大家对生命的宝贵性、唯一性、不可逆转性的认识，提高孩子们日常安全防范、保护意识和学法用法的热情。

检察官告诫孩子们，要做到不随便跟陌生人走，不去不熟悉的地方玩；不随便接受陌生人的物品；不随便搭乘陌生人的车”等等自我保护常识。如果遭遇了不法侵害，要及时将经过告诉信任的人并报警，及时让家长带去医院检查。在安全演练环节，同学们大胆发言，热烈讨论，课堂气氛活跃，孩子们学法热情空前高涨。最后，活动在轻松愉悦的氛围中结束，孩子们意犹未尽，兴奋不已地围在检察官的身边，咨询相关法律知识，并举着宣传册、笔记本让检察官签名留念。

通过此次活动的开展，极大地增强了孩子们的法治观念和自我保护意识，学会了很多有关防范侵害的知识，懂得了怎样有效地保护自己。从源头筑牢未成年人侵害防护网，刚性落实“一号检察建议”和“侵害未成年人案件强制报告制度”，是检察机关义不容辞的职责和使命。

偃师市人民检察院党组书记、检察长王银轩表示，侵害未成年人案件强制报告制度作用的发挥，关键在于落实、执行，为打通此制度运行“最后一公里”。下一步，偃师市人民检察院将以侵害未成年人强制报告制度为抓手，借助12309检察服务平台，结合“法治副校长”“四官服务”工作机制，多部门联动形成组合拳，合力助推《侵害未成年人案件强制报告制度》全面刚性落实，促进“一号检察建议”落地见效，构筑未成年人保护“110”，为未成年人权益保护多披一道防护盔甲，助力未成年人健康成长。（储涛）