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汝阳县人民检察院召开行政非诉执行监督座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-08-14 11:13

　　为贯彻落实全国检察机关行政非诉讼执行监督专项活动要求，加强行政机关对专项活动的配合与支持。8月10日上午，汝阳县人民检察院邀请汝阳县人社局、汝阳县自然资源和规划局、汝阳县生态环境局、汝阳县人民防空办公室等行政执法机关负责人就进一步做好行政非诉执行工作进行座谈。汝阳县检察院党组成员、副检察长张炜及第二检察部全体干警参加座谈会。

　　汝阳县检察院第二检察部副主任刘国政在会议上传达学习了洛阳市检察院、洛阳市人社局、洛阳市自然资源和规划局、洛阳市生态环境局、洛阳市人防办《关于在行政非诉执行工作中加强协作配合的意见》，并介绍该院近年以来行政非诉执行检察工作开展情况。

　　与会单位就各自管辖领域的非诉执行案件中存在的问题、困难、建议进行了发言交流，并就如何依托行政检察充分发挥法律监督职能等方面提出建议。参会人员一致认为检察机关参与行政非诉执行监督能够增强共同做好行政非诉执行工作的合力和效力，对促进依法行政具有重要意义。

　　最后，张炜表示，希望各单位切实加强协作配合，定期或者不定期召开联席会议，建立信息共享机制。

　　通过此次会议，相关部门充分认识了行政非诉执行监督工作的重要意义，纷纷表示要坚决支持检察机关依法开展行政非诉执行监督专项活动，共同促进行政非诉执行优势转化为社会治理效能，推进国家治理体系和治理能力现代化，提升人民群众获得感和满意度。（储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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