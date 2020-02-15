洛阳的邮驿文化源远流长。自夏商时期至清末，洛阳的邮驿文化伴随城市的兴衰不断发展，见证了中国邮驿制度的起源和发展，以及许多历史事件的发生。

洛阳的邮驿文化源远流长。自夏商时期至清末，洛阳的邮驿文化伴随城市的兴衰不断发展，见证了中国邮驿制度的起源和发展，以及许多历史事件的发生。

夏商时期，洛阳邮驿文化萌发

“我国古代邮驿制度的形成是一个不断发展的过程，具体出现于哪一年已难以考证，但可以肯定的是，夏商时期，邮驿文化已经萌发。”我市集邮专家马克勤认为，夏商时期，早期国家已经形成，统治者为了管理国家，需要广泛传播政令，这种信息传播的需求催生了邮驿文化及邮驿制度。位于偃师市的二里头遗址和商城遗址就是经专家考证的夏代和商代都城，也是邮驿文化萌发的地方。

西周时期，邮驿制度初具规模。记录周代典制的古籍《周礼·地官·遗人》记载：“凡国野之道，十里有庐(房舍)，庐有饮食；三十里有宿，宿有路室(客舍)，路室有委(粮食)；五十里有市，市有候馆(馆舍)，候馆有积(食物)。”

东周迁都洛邑(洛阳)后，形成了以洛邑为中心，“北通燕蓟(jì)、南通楚吴、西抵关中、东达齐鲁”的邮路网。在东周时期，洛阳一直是全国邮驿的中心。

隋唐时期，洛阳邮驿文化空前繁荣

秦统一中国后，修治驿道形成交通网，并建立严格的保密制度。洛阳作为秦都咸阳东侧的重要支撑点，邮驿文化快速发展。

汉代继承秦代重视道路建设和邮驿的传统，东汉时期，洛阳设有全国中心驿站——都亭驿。曹魏、西晋、北魏诸朝均仿汉制，在都城洛阳设都亭驿。在这一时期，王朝频繁更替，洛阳的邮驿文化发展起起伏伏。

隋唐时期，社会开放、交往增多，出现了四通八达的邮驿网络。洛阳作为当时的核心城市之一，邮驿文化空前繁荣。《唐六典》记载，唐代驿站分陆驿、水驿、水陆兼办3种，鼎盛时期，从事相关工作的人有2万多名。

当时，洛阳的都亭驿是全国最大的驿站。都亭驿配有全国数量最多的驿夫、驿马，除了具备基本的邮驿功能，还负责接待国内外政要。据记载，以都亭驿为中心，周边有16处驿站，这个驿站群构成了全国的交通枢纽。

唐代邮驿文化的繁荣在诗中也有所体现。白居易的《从陕至东京》写道：“从陕至东京(洛阳)，山低路渐平。风光四百里，车马十三程……”其中“车马十三程”指的是经过13处驿站，当时邮驿便利程度可见一斑。

刘禹锡《三乡驿楼伏睹玄宗望女几山诗，小臣斐然有感》一诗，记录了唐玄宗在三乡驿(今宜阳县境内)作《霓裳(cháng)羽衣曲》一事——“开元天子万事足，唯惜当时光景促。三乡陌上望仙山，归作霓裳羽衣曲。”皇帝在驿站作曲，充分体现了当时驿站的文化场所属性。

唐代邮驿文化的繁荣还催生了一种独特文化现象——诗人喜欢在驿站墙壁上题诗。这种诗叫作驿壁诗，有的诗人见到故人在驿壁上留下真迹，还会在一旁留诗回赠。

洛阳人元稹与白居易就有一段关于驿壁诗的佳话。白居易遭贬谪流放，沿途经过驿站总会寻觅元稹的题诗，如有发现必定在其旁赋诗，而元稹见到白居易的题留，也会立即写诗应和。古代诗人通过这种方式交流，建立深厚的友情。你看，当时的驿站还具备现在微信“朋友圈”的部分功能。

洛阳驿站，见证许多重大历史事件

洛阳的驿站还见证了许多历史事件的发生。武则天坐镇洛阳时，宰相裴炎反对她把持朝政，遂被斩于洛阳都亭驿前；“安史之乱”中安禄山的追随者史思明，就是在洛阳的柳泉驿(今宜阳县境内)被杀的；唐昭宗时，宰相韦昭度也在都亭驿被害……

宋代及以后，洛阳的政治经济地位逐渐下降，邮驿文化发展放缓。我市知名文史学者孙钦良介绍，到了清代中晚期，河南府境内的驿站，除了周南驿、首阳驿、洛口驿还有一定规模，其他驿站大多已经萧条。

时代在发展，火车、汽车等新的交通工具催生了现代通信，邮驿被取代成为必然。1902年，洛阳第一个邮政局在老城北大街出现——延续数千年的邮驿制度被现代通信取代，洛阳现代邮政由此发端。（记者 刘嘉仪 实习生 魏宇洋）