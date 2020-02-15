洛阳市政协召开双月协商座谈会

昨日，市政协召开双月协商座谈会，围绕“发展完善乡村医疗服务保障体系”主题进行协商建言。

昨日，市政协召开双月协商座谈会，围绕“发展完善乡村医疗服务保障体系”主题进行协商建言。

会议通报了我市农村基层医疗卫生工作情况，部分政协委员、特邀专家、民主党派和县(市)区政协代表围绕疾控体系建设、县级公立医院发展等内容，提出了很多具有前瞻性、针对性和可操作性的意见、建议，相关部门负责同志作了回应性发言。

市政协主席杨炳旭出席会议并讲话。他指出，要坚持以人民为中心的发展思想，加快推进乡村医疗基础设施建设，最大限度实现市县乡医疗基础设施共建共享，建立完善市县卫生应急储备物资信息平台，确保重要应急物资在关键时刻调得出、用得上。要持续深化乡村医疗卫生事业改革创新，加快推进紧密型县域医疗卫生共同体建设、中医药传承创新和家庭医生签约服务等，不断满足人民群众日益增长的健康需求。要建立健全乡村医疗应急管理体系，不断强化监测预警、应急指挥等，全方位提升乡村医疗应急防控管理能力和治理水平。要积极顺应人民群众对美好生活的向往，优化优质医疗资源配备，加强乡村医疗人才队伍建设，倡导文明健康绿色环保的生活方式，提升人民群众自我健康管理意识和健康素养水平。市政协要主动加强与市委、市政府和有关部门的沟通衔接，推动协商成果“从纸上落到地上”，为加快乡村医疗服务保障体系建设贡献政协智慧和力量。

贺敏、魏世忠参加会议。（记者 李三旺 通讯员 冯波）