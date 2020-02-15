昨日，市人大常委会党组理论学习中心组举行集体学习(扩大)会。市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持会议。

昨日，市人大常委会党组理论学习中心组举行集体学习(扩大)会。市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局会议、企业家座谈会上的重要讲话精神，全国人大常委会第二十一次会议主要精神，市委全面依法治市委员会第二次会议精神，洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议暨洛阳国家自主创新示范区建设领导小组会议及近期市委常委会会议精神，传达了省纪委、市纪委相关通报。

会议强调，要持续抓好理论学习，深化认识、坚定信心、保持定力，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，切实把学习成效转化为应对风险挑战、推动事业发展的治理能力和工作水平。要聚焦副中心城市建设，紧紧围绕“加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎”既定目标，认真行使好立法权、监督权、决定权、任免权，努力推动省委、市委决策部署落到实处、取得实效。要聚焦党风廉政建设，不断转变人大机关工作作风，坚决把思想和行动统一到中央、省委、市委关于加强党风廉政建设的各项部署要求上来，进一步找准自身在思想上、政治上、工作中存在的问题，对症下药，推动人大工作始终沿着正确的政治方向前进。（记者 智慧 通讯员 何燕 实习生 王奕菲）