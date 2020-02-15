洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市人大常委会党组理论学习中心组举行集体学习（扩大）会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-14 08:27

　　昨日，市人大常委会党组理论学习中心组举行集体学习(扩大)会。市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持会议。

　　会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局会议、企业家座谈会上的重要讲话精神，全国人大常委会第二十一次会议主要精神，市委全面依法治市委员会第二次会议精神，洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议暨洛阳国家自主创新示范区建设领导小组会议及近期市委常委会会议精神，传达了省纪委、市纪委相关通报。

　　会议强调，要持续抓好理论学习，深化认识、坚定信心、保持定力，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，切实把学习成效转化为应对风险挑战、推动事业发展的治理能力和工作水平。要聚焦副中心城市建设，紧紧围绕“加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎”既定目标，认真行使好立法权、监督权、决定权、任免权，努力推动省委、市委决策部署落到实处、取得实效。要聚焦党风廉政建设，不断转变人大机关工作作风，坚决把思想和行动统一到中央、省委、市委关于加强党风廉政建设的各项部署要求上来，进一步找准自身在思想上、政治上、工作中存在的问题，对症下药，推动人大工作始终沿着正确的政治方向前进。（记者 智慧 通讯员 何燕 实习生 王奕菲）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳新增14个国家卫生乡镇（...
  • 永通门大街景观乐道建成 周边居民休...
  • 洛阳城市区路内泊位停车费事后可补缴...
  • 中国一拖东方红大轮拖产销红火
  • 李亚主持召开市委常委会会议 认真学...
  • 洛阳：打造一流营商环境 助力高质量发展
  • 汝阳小店镇黄屯村：种植无花果 “甜...
  • 洛阳持续开展“五不一让”专项整治行...
  • 刘宛康到孟津县、吉利区暗访污染防治工作
  • 我市今年首场现场招聘会举行 这些行业...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    栾川县河南村：穷山村...
    西工区中州渠综合治理...
    宜阳90后小伙返乡创业 ...
    嵩县大坪乡三圪塔村：...
    精彩热帖

    雨后残荷

    秋日里的牵牛花

    点亮城市的人

    风清丽人添颜色
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605